Corona-Tests negativ: Braunschweig wieder im Teamtraining Stand: 18.11.2020 12:33 Uhr Aufatmen beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Alle Corona-Tests am Dienstag sind negativ ausgefallen, die Vorbereitung für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC kann beginnen.

Insgesamt drei Profis der Niedersachsen waren vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle drei hatten zuvor nur Reha-Training absolviert. "Wir haben Glück im Unglück, denn die infizierten Spieler hatten kaum Kontakt mit der Mannschaft, so dass die Infektionen für das übrige Team keine Auswirkungen haben", hatte der Braunschweiger Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann bereits beim Bekanntwerden der Fälle gesagt.

Wieder normales Mannschaftstraining

Dennoch absolvierten die "Löwen" als Vorsichtsmaßnahme zunächst ein kontaktloses Training in Kleingruppen. Nach den Ergebnissen der routinemäßigen Corona-Tests kann BTSV-Coach Daniel Meyer nun seine Mannschaft in voller Teamstärke auf das Heimspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) vorbereiten.

