Corona: Spiel des TSV Havelse beim MSV Duisburg abgesetzt Stand: 26.07.2021 18:31 Uhr Fußball-Drittligist TSV Havelse muss am kommenden Wochenende unfreiwillig eine Pause einlegen. Das für Freitag angesetzte Auswärtsspiel beim MSV Duisburg wurde abgesetzt.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend mit. Grund dafür sei "die Quarantäne für die Mannschaft und das Trainerteam des MSV. Die spielleitende Stelle des DFB stimmte einem entsprechenden Antrag der Duisburger zu", hieß es von Verbandseite. Die Duisburger Mannschaft samt Betreuerstab hatte sich in der vergangenen Woche nach einem Corona-Fall mit Ausnahme der vollständig Geimpften und Genesenen zum wiederholten Male in Isolation begeben.

Dadurch haben die "Zebras" für das Duell mit Havelse am Freitag nicht die erforderlichen 16 Spieler zur Verfügung.

Bereits zweiter Spielausfall für Duisburg

Aus diesem Grund war bereits das ursprünglich für den vergangenen Freitag geplante Drittliga-Auftaktspiel des MSV beim VfL Osnabrück abgesetzt worden. Havelse konnte derweil am Sonnabend antreten. Im Stadion von Hannover 96 kassierte der Aufsteiger eine 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken. An selber Stelle geht es für die Garbesener am 14. August gegen den 1. FC Magdeburg weiter - sofern Corona beiden Teams keinen Strich durch die Rechnung macht.

VIDEO: TSV Havelse unterliegt Saarbrücken mit 0:1 - das Tor (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 26.07.2021 | 23:03 Uhr