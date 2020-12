Corona-Schock für VfL Wolfsburg: Arnold und Roussillon positiv Stand: 20.12.2020 16:45 Uhr Nur wenige Stunden vor dem Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend (18 Uhr) wurden die positiven Corona-Tests von Maximilian Arnold und Jerome Roussillon bekannt gegeben. Drei weitere Spieler müssen in Quarantäne.

Dennoch soll das Spiel der "Wölfe" gegen den Aufsteiger stattfinden. Der Kader des VfL ist natürlich groß genug. Ob mit dem Ausschluss dieser fünf Profis allerdings wirklich die Gefahr einer Ansteckung gebannt ist, darf zumindest bezweifelt werden.

Laut Vereinsmitteilung vom Sonntag befinden sich die Spieler bereits seit dem Nachmittag des Vortages in Isolation. Neben Arnold und Roussillon seien dies "als unmittelbare Kontaktpersonen" Maximilian Philipp, der zuletzt das Tor in München (1:2) erzielt hat, Xaver Schlager und Jungprofi Tim Siersleben. Dabei handele es sich um eine Vorsorgemaßnahme, die in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durchgeführt worden sei.

William am Dienstag in Quarantäne geschickt

Vor wenigen Tagen war bereits die Corona-Infektion von William öffentlich gemacht worden. Danach hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke noch erklärt: "Dieser Fall hat gezeigt, dass das Testsystem beim VfL Wolfsburg so funktioniert, wie es sein sollte." Der Spieler habe sich vorbildlich verhalten und keinen Kontakt zum Rest des Teams gehabt. Trotzdem gab es nun die beiden weiteren Corona-Fälle.

Bisher nur Absagen in der Zweiten Liga

In diesem Zusammenhang ist es überraschend, dass die Bundesliga-Partie ausgetragen werden soll. In der Zweiten und auch Dritten Liga sind in vergleichbaren Fällen zuletzt schon mehrfach Partien abgesagt worden. Nur in der Ersten Liga fand in dieser Saison bisher jedes Spiel wie geplant statt.

Steffen spürt noch immer Nachwirkungen

Gerade den VfL betrifft das Thema immer wieder. Mit Arnold und Roussillon steigt die Zahl der positiv Getesteten im Kader des Bundesligisten auf insgesamt sieben. Marin Pongracic, Josip Brekalo, Kevin Mbabu und Renato Steffen haben bereits Corona-Infektionen überstanden und sind wieder in der Bundesliga zum Einsatz gekommen. Steffen hatte allerdings jüngst berichtet, nach wie vor Nachwirkungen der Erkrankung zu spüren.

