Hansa: Vorbereitung auf "permanente englische Wochen"

Drittligist Hansa Rostock startet nach Ostern wieder ins Training. Jens Härtel hat seinen Profi-Kader in zwölf Zweiergruppen aufgeteilt, die zeitversetzt auf den Platz kommen werden. Bis auf den Langzeitverletzten Nik Omladic stehen dem Coach alle Spieler zur Verfügung - und er wird sie im Falle der Fortsetzung der Saison auch alle brauchen: "Es geht darum, sich so gut wie möglich auf permanente englische Wochen einzustellen und den Körper und den Geist darauf vorzubereiten", kündigte Härtel an.

Auch wenn durch die Zwangsunterbrechung einige Rekonvaleszenten zusätzliche Zeit bekommen haben, fit zu werden, stellte er vor dem Trainingsauftakt fest: "Diese Pause war auch für diese Spieler kein Vorteil. Denn auch das Reha-Training und die physiotherapeutische Behandlung konnten nicht in dem Maße durchgeführt werden, wie das unter normalen Umständen der Fall gewesen wäre."

"Profitiert" Hansa von der Corona-Krise sogar?

Während der sportliche Bereich also aktuell Sorgen bereitet, geht es dem Club trotz der Corona-Krise wirtschaftlich offenbar verhältnismäßig gut. "Die Vereinsführung hat schnell die richtigen Entscheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen", lobte jüngst Investor Rolf Elgeti in der "Ostsee-Zeitung". Bisher wurde der Finanzexperte, der Hansa 2015 mit dem Kauf der Stadionkredite vor der Insolvenz bewahrte, auch nicht um weitere Hilfe gebeten.

Mit Blick auf einige mächtig in Schieflage geratene andere Clubs meinte Elgeti: "Hansas Position in der Vereinswelt wird nach der Krise eine bessere sein als vorher. Davon bin ich überzeugt." Und für den Notfall stünde er bereit, versicherte der 43-Jährige.

Vor dem Training Fieber messen und Gesundheitsfragen

Der Weg zurück in den Alltag ist allerdings steinig.

"Die ersten Maßnahmen beginnen schon vor dem eigentlichen Training: Fieber messen, den allgemeinen Gesundheitsstatus abfragen und auch die räumliche Abtrennung durch vier verschiedene Umkleidekabinen mit separaten Duschmöglichkeiten spielt eine wichtige Rolle", erklärte Härtel das Prozedere, um überhaupt wieder auf dem Platz arbeiten zu dürfen.

Bei lediglich drei Punkten Rückstand auf Rang zwei ist die langersehnte Rückkehr in die Zweite Liga elf Spieltage vor dem regulären Saisonende greifbar. Doch ob in der Dritten Liga überhaupt noch mal gespielt wird? Härtel hofft derzeit, dass es "später" wieder möglich sein wird, "in größeren Gruppen zu arbeiten", bevor "im letzten Schritt" Trainingsalltag Einzug hält. Vorerst ist der Spielbetrieb bis zum 30. April ausgesetzt. Mit dem Trainingsauftakt, dem dritten in dieser Saison, ist zumindest ein Anfang gemacht.

