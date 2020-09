Stand: 18.09.2020 17:29 Uhr

Corona-Hotspot: Werder lädt Fans aus Cloppenburg aus

Werder Bremen hat angekündigt, etwa 40 Fans aus dem Landkreis Cloppenburg beim Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC nicht ins Stadion zu lassen. Weil im Landkreis am Freitag der Wert der neuen Corona-Infektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 61,5 pro 100 000 Einwohner angestiegen ist und damit den Schwellenwert von 50 überschritten wurde, entschieden sich die Hanseaten, den Ticket-Inhabern kurzfristig abzusagen. Erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie kann Werder am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) gegen die Berliner 8.500 Zuschauer im Weserstadion begrüßen.

"Maßnahmen in diesem Zusammenhang richtig"

Wer ins Stadion darf, war in den vergangenen Tagen im Losverfahren ermittelt worden. Für diese 40 Vereinsanhänger war das Glück nur von kurzer Dauer. "Wir werden alles dafür tun, dass wir hier weitere Heimspiele in Bremen mit Zuschauerinnen und Zuschauern durchführen können und halten diese Maßnahme in diesem Zusammenhang für richtig", wurde Präsident Hubertus Hess-Grunewald in einer Mitteilung des Clubs zitiert. "Wir hoffen auf Verständnis für unsere Entscheidung und setzen darauf, dass wir unsere Fans aus dem Landkreis Cloppenburg bald wieder begrüßen dürfen." Im niedersächsischen Landkreis gibt es zahlreiche Bremer Fans.

