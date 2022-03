Corona: Holstein Kiel ohne Trainer Rapp - Boll coacht gegen Ingolstadt Stand: 18.03.2022 17:37 Uhr Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss bei seinem Heimspiel am Sonntag gegen den FC Ingolstadt auf Trainer Marcel Rapp verzichten, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Coachen wird das Team Co-Trainer Fabian Boll.

Neben Rapp hat sich auch der zweite Co-Trainer Dirk Bremser mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Verein am Freitag vor der Pressekonferenz für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) mit. "Mir geht es ganz gut. Nur anfangs hatte ich die üblichen Symptome wie Halskratzen und Kopfschmerzen", berichtete der aus seiner häuslichen Quarantäne zugeschaltete Chef-Trainer.

"Fabian coacht das Spiel alleine"

Im wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenletzten wird nun der 42-jährige Boll an der Seitenlinie stehen. Das St.-Pauli-Urgestein heuerte 2019 als Co-Trainer bei den "Störchen" an, damals noch unter Chefcoach André Schubert. "Ich werde vielleicht in der Halbzeit mal Kontakt zu ihm aufnehmen, aber der Fabian coacht das Spiel ansonsten allein", sagte Rapp.

Zuletzt vier Pleiten in Serie

Sein Team steht nach zuletzt vier Niederlagen in Serie unter Druck. Der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt (nur) noch vier Punkte. Zu allem Überfluss gibt es bei den Kielern vier weitere Coronafälle, bei denen von Vereinsseite jedoch keine näheren Angaben gemacht wurden.

Die Vorbereitung auf das Ingolstadt-Spiel lief deshalb weitgehend über Zoom-Schalten, zudem wurden die einsatzbereiten Profis mit Videomaterial versorgt. "Es ist wichtig, in Kontakt zu bleiben, denn die Jungs müssen ein gutes Gefühl haben", meinte Rapp dazu.

