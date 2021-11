Corona: Hansa Rostock verschiebt Mitglieder-Versammlung Stand: 17.11.2021 11:00 Uhr Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock seine für Sonntag vorgesehene Mitglieder-Versammlung verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Alternativen wie die Verlegung der Veranstaltung ins Ostseestadion oder eine virtuelle Versammlung wurden von den Clubgremien abgelehnt, heißt es in einem Informationsschreiben an die Mitglieder. Die Heimspiele der Rostocker dürfen und sollen hingegen weiter nach der 3G-Regelung (Geimpft, Genesen und Getestet) stattfinden. Nach intensiven Gesprächen mit vielen Behörden dürften am Sonnabend gegen Erzgebirge Aue (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) erneut mehr als 20.000 Zuschauer ins Ostseestadion, teilte der Club am Mittwoch mit.

"Wir haben in den vergangenen Monaten rund 200.000 Zuschauer im Ostseestadion gehabt", sagte Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien der "Bild". "Dabei wurde laut Gesundheitsamt kein einziger Corona-Fall mit uns in Verbindung gebracht."

Abgleich mit Ausweisdokument bei der 3G-Kontrolle

Wie die Mecklenburger mitteilten, werden für das Spiel gegen Aue "die offiziellen Hansa-Testzentren für kostenfreie Testungen erneut geöffnet". Erstmals in dieser Saison werde es zudem bereits bei der 3G-Kontrolle einen generellen Abgleich mit einem Ausweisdokument geben, hieß es weiter.

