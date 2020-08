Stand: 14.08.2020 08:12 Uhr

Corona-Fall beim VfB Lübeck: Test gegen HSV abgesagt

Eigentlich wollte Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck heute in Hamburg zum mit Spannung erwarteten Testspiel gegen den Hamburger SV antreten - doch die Partie findet nicht statt. Grund ist ein positiver Corona-Test bei den Schleswig-Holsteinern. Das teilte der VfB am Donnerstagabend mit. Eine am Donnerstag durchgeführte Testreihe in Mannschaft und Funktionsteam habe bei einem Mitglied ein positives Testergebnis auf Sars-CoV-2 erbracht. Um wen es sich bei der positiv getesteten Person handelt, wurde nicht gesagt.

Positiver Fall bereits am 10. August

Der VfB hatte bereits am 10. August über einen positiven Fall informiert. Da das betroffene Teammitglied keinen Kontakt zu Spielern und Trainern gehabt habe, musste sich danach nur die positiv getestete Person in Quarantäne begeben. Lübeck hatte einen Tag später noch ein Testspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin bestritten (3:1).

Gesundheitsamt bestimmt weitere Maßnahmen

"In Abstimmung mit den Mannschaftsärzten sind bereits am Abend die nun notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden", hieß es in der Mitteilung vom Donnerstag. Das zuständige Gesundheitsamt werde voraussichtlich heute Anordnungen zum weiteren Vorgehen treffen, denen der Verein selbstverständlich Folge leisten werde, schrieb der VfB.

