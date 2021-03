Corona-Fall beim HSV durch Labor-Test bestätigt Stand: 16.03.2021 12:30 Uhr Beim HSV hat sich der Corona-Verdachtsfall vom Vortag durch den Labor-Test bestätigt. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Der Spieler sei in Quarantäne geschickt worden.

Um welchen Profi es sich handelt, gab der Club nicht bekannt. Die restlichen Spieler, die seit mindestens Sonnabendmorgen keinen Kontakt mehr zum positiv Getesteten hatten, wurden am Vormittag erneut per Drive-in-Verfahren getestet und mussten dann umgehend nach Hause zurückkehren. Das zuständige Gesundheitsamt Hamburg-Altona muss nun entscheiden, ob die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab in Quarantäne müssen. "Wir sind im engem Austausch mit dem Gesundheitsamt", teilte der HSV mit.

Kann das Heidenheim-Spiel stattfinden?

Sollte sich tatsächlich das gesamte Team und der Betreuerstab isolieren müssen, würde unter anderen die Partie des Tabellenzweiten am Sonnabend (13 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim ausfallen. Der Verdachtsfall war am Montagvormittag bei einem extra vom Verein angesetzten Test aufgetreten. Daraufhin war das Nachmittagstraining abgesagt worden.

Die Hanseaten führen bei ihren Spielern regelmäßig auf eigene Initiative zusätzliche Testungen neben denen der Deutschen Fußball Liga (DFL) durch.

