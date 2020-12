Corona-Fall bei Würzburg - St. Paulis Spiel fällt aus Stand: 16.12.2020 11:27 Uhr Das ursprünglich für heute Abend angesetzte Auswärtspartie des Zweitligisten FC St. Pauli bei den Würzburger Kickers muss wegen eines Corona-Falls beim Aufsteiger verlegt werden.

Wie das Tabellenschlusslicht am frühen Mittwochmittag mitteilte, hat das Gesundheitsamt Würzburg die Profimannschaft "umgehend bis auf Weiteres in Quarantäne beordert". Sowohl das Duell mit dem Kiezclub als auch die für Sonnabend angesetzte Begegnung beim SV Darmstadt 98 fallen daher aus. Zuvor war ein Mitglied des Funktionsteams der Zweitliga-Equipe positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Kiezclub war bereits nach Würzburg geflogen

Der St.-Pauli-Tross war bereits per Flugzeug nach Würzburg gereist, als die Hamburger vom Spiel-Ausfall erfuhren. Am Main wollte das Ensemble von Coach Timo Schultz nach neun sieglosen Partien in Serie "den Bock umstoßen", wie es auf der clubeigenen Website hieß. Nun muss der Tabellen-17. versuchen, dieses Vorhaben am kommenden Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf zu realisieren (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de).

Noch keine Nachholtermine

"Die Mannschaft war total fokussiert auf das heutige Spiel, wir sind aufgrund des hohen Stellenwerts der Begegnung gegen den FC St. Pauli gestern sogar extra in unser Team-Hotel gegangen“, erklärte Sebastian Schuppan, Vorstand Sport des Aufsteigers: "Aber es ist absolut diskussionslos und es steht außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle steht."

Wann die Begegnungen gegen St. Pauli und Darmstadt nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 2. Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 16.12.2020 | 18:00 Uhr