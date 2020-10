Corona-Fall bei Werder: Team in freiwilliger Quarantäne Stand: 22.10.2020 10:31 Uhr Weitere Tests waren negativ - dennoch bleiben alle anderen Profis sowie Trainer und Betreuer bis Freitag vorsorglich zu Hause.

Der positiv-getesteten Spieler, dessen Namen Werder nicht bekannt gab, befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne. Ihm gehe es gut, er weise keinerlei Symptome auf, teilte der Club mit. Das Bremer Gesundheitsamt ordnete für einen weiteren Profi und ein Mitglied des Funktionsteams trotz negativer Testergebnisse eine 14-tägige Quarantäne an.

Kompletter Kader setzt mit dem Training aus

Bis zum nächsten Corona-Test am Freitag haben sich auch alle anderen Profis sowie Trainer und Betreuerstab vorsorglich in eine freiwillige Quarantäne begeben. Das geplante Regenerationstraining am Donnerstag entfällt. Nach der Testung am Freitag soll dann "zeitnah" die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (18 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen Hoffenheim wieder aufgenommen werden.

