Corona: Fällt Braunschweigs Gastspiel in Würzburg aus? Stand: 07.11.2021 21:05 Uhr Die Austragung der für Montagabend (19 Uhr) angesetzten Drittligapartie zwischen den Würzburger Kickers und Eintracht Braunschweig steht auf der Kippe. Bei den Bayern gibt es drei positive Corona-Tests.

Nach Informationen der "Main Post" handelt es sich bei den Infizierten um "absolute Leistungsträger" der Würzburger. Die Kickers bemühten sich um eine Verlegung der Partie. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wolle bis bis Montagmittag darüber entscheiden, twitterte die Eintracht.

Eintracht-Tross bereits in Würzburg

Laut den DFB-Regularien liegt ein Absagegrund vor, wenn ein Verein weniger als 16 einsatzfähige Spieler vorweisen kann. Bei den Würzburgern gibt es offenbar neben den Corona-Infizierten auch einige Langzeitverletzte und anderweitig erkrankte Profis. Der Eintracht-Tross befindet sich bereits in Würzburg und wartet dort die weitere Entwicklung ab.

In der Dritten Liga wurde Corona-bedingt zuletzt die Partie zwischen Zwickau und Havelse abgesagt - sie wird am kommenden Sonnabend nachgeholt. In der Zweiten Liga fiel am Sonntag die Partie FC St. Pauli - SV Sandhausen aus, nachdem es beim SVS eine Infektionswelle gegeben hatte.

