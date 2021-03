Corona-Fälle bei Regensburg - Pokal-Spiel gegen Werder abgesagt Stand: 01.03.2021 18:23 Uhr Das ursprünglich für Dienstagabend angesetzte Viertelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Jahn Regensburg und Werder Bremen ist abgesagt worden. Grund dafür sind Corona-Fälle bei den Gastgebern.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montagabend mit. "Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Verein Jahn Regensburg. Über die Neuansetzung der Partie wird der DFB in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden", hieß es. "Wir haben vom ersten Tag der Pandemie gesagt, dass wir uns an die Entscheidungen der Behörden halten", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann. "Jetzt geht es erst einmal darum, dass die Regensburger Spieler gesund werden und der Verein gut durch diese Situation kommt." Der 45-Jährige lobte den "guten und professionellen Austausch" mit den Verantwortlichen des Zweitligisten.

Coach Selimbegovic bereits seit Freitag in Quarantäne

Am Montagmittag hatte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller bei einer Pressekonferenz berichtet, dass über Chefcoach Mersad Selimbegovic hinaus weitere Infektionen aufgetreten seien. Dies hätten Tests am Sonntag ergeben. Um wie viele Personen und wen genau es sich handelt, sagte er nicht. Das gesamte SSV-Betreuerteam und die Mannschaft müssen nun in Quarantäne.

Bereits am vergangenen Freitag war Selimbegovic positiv auf die britische Virus-Mutation "B.1.1.7" getestet worden und verpasste daraufhin das Zweitligaspiel am selben Abend gegen Paderborn (1:0). Alle anderen Akteure in dieser Regeltestung seien damals negativ gewesen, das Spiel konnte gemäß Hygienekonzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) stattfinden. Der 38-Jährige berichtete der "Mittelbayerischen Zeitung" kurz danach, dass er keine Symptome habe. Er konnte sich demnach auch nicht erklären, wo er sich infiziert haben könnte. Selimbegovic musste den Sieg in häuslicher Quarantäne verfolgen und wurde von seinem Assistenten Sebastian Dreier an der Seitenlinie vertreten.

"Können uns das nicht wirklich erklären"

Statt sich auf das größte Spiel in der 114-jährigen Vereinsgeschichte zu freuen, war die Stimmung beim SSV Jahn am Boden. "Wir waren nicht weniger vorsichtig und weniger achtsam, es ist alles so gelaufen wie immer. Wir können es uns deshalb auch nicht wirklich erklären", sagte Keller. Das Kreisgesundheitsamt Regensburg reagierte. "Derzeit laufen noch die Ermittlungen zur Kontaktpersonennachverfolgung. Es zeichnet sich aber ab, dass innerhalb der Mannschaft die einzelnen Kontakte nicht klar eruierbar sind", teilte die Behörde der "Bild" mit: "Für den gesamten Mannschaftskader wurde daher (...) am Vormittag bis zum endgültigen Ermittlungsergebnis Quarantäne angeordnet."

Auch Osnabrück-Heimspiel auf der Kippe

Die Regensburger rechnen damit, dass die kommenden beiden Ligapartien beim VfL Osnabrück am 7. März und zu Hause gegen die SpVgg Greuther Fürth am 13. März nicht wie ursprünglich angesetzt stattfinden können.

Werder ist bereits mit einem Spiel in Verzug. Das Bundesliga-Spiel in Bielefeld, das Anfang Februar wegen des Wintereinbruchs abgesagt worden war, soll am 10. März (18.30 Uhr) nachgeholt werden.

