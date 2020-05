Stand: 15.05.2020 17:42 Uhr

Corona: Ein Werder-Profi 14 Tage in Quarantäne

Die gute Nachricht vorneweg: Bei Werder Bremen gibt es weiter keinen positiven Corona-Befund. Dennoch müssen die Hanseaten zwei Wochen lang auf einen ihrer Profis verzichten. Denn in dem persönlichen Umfeld des Spielers hat es einen positiven Covid-19-Test gegeben. In Absprache mit dem Club habe das Bremer Gesundheitsamt den nicht namentlich genannten Spieler für 14 Tage in häusliche Quarantäne geschickt, wie Werder am Freitag mitteilte. Dabei sei der Profi seit dem positiven Test selbst zweimal negativ getestet worden.

Baumann: "Medizinisches Konzept greift"

"Es besteht keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. Die bisher fünf Testreihen mit allen Mitgliedern der Profimannschaft und des Funktionsteams sind bei den Bremern negativ ausgefallen. Laut Baumann zeige "das Vorgehen, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden".

Pizarro und Augustinsson fehlen verletzt

Werder empfängt am Montagabend (20.30 Uhr/im NDR Livecenter) zum Bundesliga-Wiederbeginn Bayer Leverkusen zum Geisterspiel.

Dabei ist den Hanseaten über die monatelange Pause offenbar das (Verletzungs-) Pech treu geblieben. Vor dem Corona-bedingten Ausfall eines Spielers hatten sich bereits Claudio Pizarro (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Ludwig Augustinsson (muskuläre Probleme) abgemeldet. Während Augustinsson laut Club-Angaben schon in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen soll, fehlen Pizarro und der Spieler in Quarantäne mindestens auch noch im kommenden Spiel beim SC Freiburg (23. Mai/15.30 Uhr).

Bleiben die Fans dem Weserstadion fern?

Und dann bleibt da auch immer die Sorge, die Politik könnte den Bremern einen Strich durch die Rechnung machen. Für den Fall, dass ein Werder-Spieler selbst positiv getestet werde, hatte der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer zuvor in einem "Spiegel"-Interview angekündigt, die komplette Mannschaft in eine 14-tägige Quarantäne schicken zu wollen. Wenngleich diese Entscheidung dem Gesundheitsamt obliegt. Untersagen könnte Mäurer allerdings die Heimspiele, sofern sich - wie der SPD-Politiker erwartet - vor dem Weserstadion Fans versammeln sollten. Dann bliebe den Bremern nur noch die Möglichkeit, in eine andere Arena auszuweichen.

