Coming-Out: Ein Bremer möchte Mut machen von Moritz Cassalette, ARD Radiorecherche Sport

Vor fünf Jahren outete sich der ehemalige Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als homosexuell. Damit ist er im Fußball-Betrieb immer noch eine Ausnahme. Jermaine Greene ist Amateurkicker und Fanbetreuer bei Werder Bremen. Er hatte sein Coming-Out vor zwei Jahren und berichtet im Gespräch mit der ARD Radiorecherche Sport von seinen Erfahrungen.

Im Flutlicht strahlt der grüne Kunstrasenplatz, es nieselt leicht und der weiße Atemdampf schwebt in Kopfhöhe durch die Luft. Mittendrin in schwarzem Trainingsanzug ist Jermaine Greene - der Abräumer der dritten Herren bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, einem kleinen Verein südlich von Bremen. Greene hat sich vor gut zwei Jahren als schwul geoutet. Wie waren die Reaktionen? "Die waren eher so: 'Wieso gehörte ich nicht zu denen, denen du das erzählt hast? Wir waren doch dicke.' Ich musste erst einmal ein paar Erklärungen abgeben. Es gab keine negativen Reaktionen, eher im Gegenteil."

Coming-Out: "Es gab keine negativen Reaktionen" NDR//Aktuell - 08.01.2019 14:00 Uhr Autor/in: Moritz Cassalette Jermaine Greene ist Amateur-Fußballer und Fanbetreuer bei Werder Bremen. Vor zwei Jahren outete er sich als homosexuell. Nun spricht er erstmals öffentlich über seine Erfahrungen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hitzlsperger sieht gesellschaftliche Fortschritte

Privat spielt Greene in einer Freizeitmannschaft. Beruflich zu Hause ist er in der Bundesliga. Der 32-Jährige ist Fanbetreuer bei Werder Bremen. Auch hier gab es nie Schwierigkeiten nach seinem Coming-Out: "Wir haben eine weltoffene und sehr tolerante Szene. Sowohl auf Ultra- als auch auf der Fanclub-Ebene. Die Reaktionen waren ausschließlich positiv", betont Greene. Was der Amateurkicker getan hat, hat sich bis heute noch kein aktiver Profifußballer getraut. Hitzlsperger hatte sich erst nach seiner Karriere geoutet. Der Ex-Nationalspieler sieht Fortschritte: Das Thema Homosexualität im Fußball sei kein Tabu mehr. Und er freut sich über Greenes mutigen Schrit. "Alle, die daraus Mut schöpfen und sagen, sie trauen sich jetzt auch, sich zu outen, ob das im Amateursport oder im Profisport ist, freut mich sehr, und deswegen ist das ein schönes Beispiel."

Wie Hitzlsperger hat auch Greene das Gefühl, dass ein Großteil der Gesellschaft schon sehr offen und tolerant ist. Er glaubt aber, dass ein Coming-Out für Amateurspieler deutlich leichter ist als für Bundesliga-Profis. "Ich denke, dass im Profibereich eine der großen Schwierigkeiten die mediale Präsenz und das öffentliche Interesse nach einem Outing ist. Wenn sich ein aktiver Fußballspieler outen würde, wäre das Echo unfassbar riesig und kaum zu bewältigen", so Greene.

Weitere Informationen Link Hitzlsperger: "Fankurven sind nicht das Problem" Vor fünf Jahren hatte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sein Coming-Out. Was ganz normal sein sollte, ist im Profi-Fußball weiterhin ein Tabu. Das muss nicht so sein, meint Hitzlsperger. extern

"Er läuft nicht mehr mit einem Rucksack herum"

Bei Seckenhausen-Fahrenhorst ist Greene einfach Jimmy. Ein robuster "Sechser" und beliebter Mitspieler: "Mit ihm kannst du gut quatschen. Er ist ein sehr verständnisvoller Mensch und humorvoll. Was interessiert einen da die sexuelle Gesinnung?", sagt Mannschaftskapitän Marco Schwarz. Sein Trainer Hauke Jannsen betont: "Das Coming-Out tut ihm gut. Man merkt ihm schon eine Veränderung an. Inwiefern? Er läuft nicht mehr mit einem Rucksack herum."

Seine engsten Vertrauten wissen schon lange, dass er homosexuell ist - seine Fußball-Freunde seit zwei Jahren. Nun ging Greene im Gespräch mit der ARD Radiorecherche Sport an die Öffentlichkeit. Er will wie Hitzlsperger ein Vorbild sein. "Ich möchte einfach anderen Mut machen, auch im Fußballbereich, dass ein Outing auch ganz entspannt und ziemlich cool ablaufen kann", betont Greene.

Nach Hitzlsperger-Outing: Was hat sich verändert? NDR Info - Aktuell - 08.01.2019 06:50 Uhr Autor/in: Moritz Cassalette Vor fünf Jahren machte Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger seine Homosexualität öffentlich. Eine Seltenheit im Profisport. Was hat sich seitdem im Fußball getan?







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen