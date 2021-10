VfL-Trainer van Bommel: "Müssen einfach gewinnen" Stand: 19.10.2021 11:25 Uhr Der VfL Wolfsburg wartet mittlerweile seit sechs Pflichtspielen auf einen Sieg. Die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel will am Mittwoch in der Champions League bei RB Salzburg den Bann brechen.

123-mal stand der Niederländer in der Bundesliga selbst auf dem Platz, 76 Spiele absolvierte van Bommel in der Königsklasse. Zweifellos hat der heutige Wolfsburger Coach in seiner Karriere viel erlebt. "Aber wenn ich über die Videoschiedsrichterentscheidung gegen Sevilla nachdenke - dann schießen mir die Tränen immer noch in die Augen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben", sagte van Bommel. "So nah liegt es aneinander." Nach dem 0:0 zum Auftakt in Lille endete durch einen sehr strittigen Elfmeter auch das zweite Spiel des VfL in der Champions-League-Gruppe G mit einem Remis (1:1).

Am Sonntag stand Wolfsburgs Angreifer Dodi Lukebakio im Liga-Spiel bei Union Berlin (0:2) frei vor dem leeren Tor, schoss den Ball aber an den Pfosten. Statt 1:0 zu führen, kassierten die Niedersachsen wenig später das 0:1. Und statt mit Selbstvertrauen nach Salzburg zu reisen, wurde dem Negativlauf ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Um die eigenen Ziele nicht früh aus den Augen zu verlieren, sollten van Bommels Schützlinge am Mittwoch (18.45 Uhr, im NDR Livecenter) die Durststrecke beenden und unbedingt gewinnen.

Weghorst fehlt - nun kommt's auf Nmecha an

Dabei verzichten muss der Coach auf Wout Weghorst. Der Niederländer hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt vorerst aus. Umstellen muss van Bommel allerdings nicht. Denn schon in Berlin hatte er den etatmäßigen Stürmer Nummer eins zunächst auf die Bank gesetzt. Weghorst, in den vergangenen Jahren ein überaus treffsicherer Mann, machte für van Bommels Geschmack offenbar zu wenig aus seinen Möglichkeiten.

Weitere Informationen VfL Wolfsburg: Weghorst mit Corona infiziert Der Niederländer befindet sich in Quarantäne und fällt für das Champions-League-Spiel am Mittwoch bei RB Salzburg aus. mehr

Bei Union und nun auch in Salzburg am Zug: Lukas Nmecha. Der U21-Europameister hat in der Liga in dieser Saison bereits seine ersten beiden Bundesliga-Treffer erzielt. Während Weghorst in seinen beiden Einsätzen für die Niederlande ohne Erfolgserlebnis blieb, nutzte Nmecha die Länderspielpause mit einem Dreierpack beim 4:1-Testspielsieg gegen den Hamburger SV. "Meine Chance wird schon noch kommen", mutmaßte danach der 23 Jahre alte Sommerzugang von Manchester City im "kicker" - und wusste selbst nicht, wie schnell es wirklich auf ihn ankommen würde.

Bei den Salzburgern gilt besonderes Augenmerk Matthias Jaissle und Karim Adeyemi. Der deutsche Trainer hat mit zehn Siegen in seinen ersten zehn Spielen als Chefcoach einen Rekord aufgestellt. Der 19-Jährige wird bereits mit Bayern München und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht und hat jüngst sein erstes Tor für die deutsche A-Nationalmannschaft erzielt. In Wolfsburg könnte derweil bald schon die Stunde eines weiteren Nmecha schlagen. Lukas' 21-jähriger Bruder Felix gab bei Union Berlin gerade sein Bundesliga-Debüt.

Sorgen? Nur, wenn weiter nicht gewonnen wird

Viele Gründe für Änderungen sieht van Bommel allerdings nicht: "Man sollte nicht sagen, dass man von seinem Plan abrücken muss. Nein, man muss weitergehen und die Spiele einfach gewinnen", sagte der Trainer: "Es ist nicht so, dass wir schlecht spielen. Im Gegenteil: Wir bestimmen die Spiele, aber wir gewinnen sie nicht. Wenn wir aus dem Stadion geschossen werden ohne Chance - dann muss ich mir richtig Sorgen machen."

Wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben allerdings auch. VfL-Boss Jörg Schmadtke erklärte im "Sportbuzzer" bereits: "Fakt ist, die Darbietungen genügen nicht unseren Ansprüchen." Die Situation sei kompliziert.

Mögliche Aufstellungen

Salzburg: Köhn - Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer - Camara - Sucic, Seiwald - Aaronson - Adeyemi, Sesko

Wolfsburg: Casteels - Mbabu, Lacroix, Bornauw, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Baku, Philipp, Lukebakio - L. Nmecha

Weitere Informationen Ergebnisse Champions League Männer, Gruppe G Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe G mit dem VfL Wolfsburg in der Männer-Fußball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.10.2021 | 23:03 Uhr