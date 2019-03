Stand: 26.03.2019 15:19 Uhr

Wolfsburgs Frauen empfangen Lyons "Kriegerinnen"

VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon, viel besser geht es im internationalen Frauenfußball nicht. Die Wege der beiden Topclubs kreuzen sich in der Champions League verlässlich. 2013, 2016 und im vergangenen Jahr standen sich die Niedersächsinnen und der französische Serienmeister (zwölf Titel in Folge) jeweils im Endspiel der "Königsklasse" gegenüber, zuletzt zweimal mit dem besseren Ende für Lyon. Dieses Mal kommt es bereits im Viertelfinale zum Traditionsduell. Im Hinspiel in Frankreich holte der VfL nach 0:2-Rückstand noch ein 1:2. Das Auswärtstor und die zweite Hälfte haben den Wolfsburgerinnen für das Rückspiel am Mittwoch (18.15 Uhr) Hoffnung gegeben.

Lyons Renard: "Wir werden Kriegerinnen sein müssen"

"Man hat gemerkt, dass Lyon das hohe Tempo nicht über 90 Minuten mitgehen konnte", sagte die Wolfsburger Stürmerin Alexandra Popp, die auf den Heimvorteil setzt. "Das wird ein schöner Kessel", sagte die Nationalmannschaftskapitänin mit Blick auf die Kulisse in dem mit 4.500 Zuschauern ausverkauften VfL-Stadion. Olympique Lyon mit der deutschen Nationalspielerin Dzsenifer Marozsan kommt mit einer Menge Respekt nach Niedersachsen. "Das wird eine große Atmosphäre. Wir werden Kriegerinnen sein müssen", sagte Spielführerin Wendie Renard.

Doorsoun für Goeßling?

"Keine von uns muss Angst haben oder sich verstecken, denn wir haben auch eine gute Qualität in der Mannschaft", befand Wolfsburgs Sara Doorsoun, die beim zweimaligen Titelträger (2013 und 2014) womöglich für die erkältete Lena Goeßling in die Startelf rutscht. Schaffen die VfL-Frauen die Hürde Lyon, würde im Halbfinale (20./21. April und 27./28. April) der FC Chelsea oder Paris St. Germain warten. Das Finale findet am 18. Mai in Budapest statt.

Woche der Wahrheit für die Wolfsburgerinnen

Das wäre das Datum für eine mögliche Triple-Feier der Wolfsburgerinnen. Den Coup aus Champions-League-Sieg, Meisterschaft und Pokaltriumph von 2013 würden die VfL-Frauen gerne wiederholen. So gesehen steht die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch vor einer entscheidenden Woche. Denn vier Tage nach dem Rückspiel gegen Lyon tritt der Bundesliga-Tabellenführer am Sonntag (15.15 Uhr, live im Ersten) im Pokal-Halbfinale beim FC Bayern an. Die Münchnerinnen sind auch im Kampf um die Meisterschaft der große VfL-Konkurrent, liegen fünf Spieltage vor Saisonende punktgleich mit den Wolfsburgerinnen auf Rang zwei.

