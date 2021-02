Champions League: VfL Wolfsburg gegen Team aus Norwegen Stand: 16.02.2021 12:13 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treten im Achtelfinale der Champions League gegen LSK Kvinner aus Lilleström an. Ob die Niedersächsinnen angesichts der aktuellen Beschränkungen überhaupt nach Norwegen reisen können, ist derzeit allerdings offen.

Die frühere Weltfußballerin Nadine Keßler, die von 2011 bis 2016 beim VfL spielte, zog am Dienstag im schweizerischen Nyon die Lose. Die "Wölfinnen" haben am 3./4. März gegen den siebenmaligen norwegischen Meister zunächst Heimrecht und sollen am 11./12. März bei den Skandinavierinnen antreten.

Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München bekommt es mit BIIK-Kasygurt aus Schymkent zu tun und hat zunächst ein Auswärtsspiel bei den Kasachinnen.

Ex-Club von "Wölfin" Engen

Für die Norwegerin Ingrid Engen gibt es ein Wiedersehen mit ihrem Ex-Club, von dem aus sie 2019 nach Wolfsburg gekommen war. Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sprach von einer "Herausforderung", aber zugleich dem klaren Ziel, "uns gegen den LSK durchzusetzen und ins Viertelfinale einzuziehen".

Viertelfinale wird am 13. März ausgelost

Einen Tag nach den Achtelfinal-Rückspielen - am 13. März - werden die Viertel- und Halbfinalduelle ausgelost. Das Endspiel der diesjährigen Champions League findet am 16. Mai in Göteborg statt.

