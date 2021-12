Champions League: VfL-Frauen im Viertelfinale gegen FC Arsenal Stand: 20.12.2021 14:21 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg treffen im Viertelfinale der Champions League auf den FC Arsenal. Der Pokalsieger tritt zunächst auswärts an. Gespielt wird am 22./23. und 30./31. März.

Damit erwischte die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot ein verhältnismäßig schwieriges Los. Die Frauen des FC Arsenal sind derzeit ungeschlagener Tabellenführer in England. Die Niedersächsinnen wiederum wollen in der laufenden Spielzeit ihre Erfolge aus den Jahren 2013 und 2014 wiederholen und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel in der "Königsklasse" holen. Der zweite verbliebene Teilnehmer aus Deutschland, die Frauen des FC Bayern München, trifft auf Paris Saint-Germain.

"Ich wollte die Bayern nicht haben, weil es keinen internationalen Flair hat. In der Champions League ist eine ausländische Mannschaft wesentlich reizvoller. Von daher bin ich mit der Auslosung glücklich", sagte Stroot. "Wir haben Arsenal häufig gescoutet, bei denen sind wir gut im Bild. Das ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir freuen uns auf die beiden Spiele."

Wolfsburg - Bayern erst im Finale möglich

Gelost wurden gleichzeitig auch die möglichen Halbfinal-Paarungen. Bayern und Wolfsburg können erst im Endspiel in Turin aufeinandertreffen. Die VfL-Frauen bekämen es im Halbfinale mit Real Madrid oder dem FC Barcelona zu tun.

Die Wolfsburgerinnen hatten erst am vergangenen Donnerstag im letzten Gruppenspiel den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht - durch einen furiosen 4:0-Sieg gegen den Chelsea LFC. Die Gruppenkonstellation war am Ende sehr eng. Weil Wolfsburg, Juventus Turin (4:0 gegen Servette Genf) und Chelsea allesamt elf Punkte auf dem Konto hatten, zählte der direkte Vergleich der drei Teams.

