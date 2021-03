Champions League: VfL-Frauen im Viertelfinale gegen Chelsea Stand: 12.03.2021 12:23 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg hatten kein Losglück in der Champions League. Gegner im Viertelfinale ist der FC Chelsea - einer der schwersten Gegner im Lostopf und neuer Club der früheren VfL-Torjägerin Pernille Harder.

"Verantwortlich" für den schweren Viertelfinal-Gegner ist ausgerechnet die Ex-Wolfsburgerin Nadine Keßler. Die frühere Weltfußballerin nahm als Abteilungsleiterin Frauenfußball bei der Europäischen Fußball-Union (UEFA) die Auslosung am Freitagmittag in Nyon vor. Wolfsburg muss am 23./24. März zuerst auswärts antreten. Das Rückspiel soll am 31. März oder 1. April stattfinden. Ob das Hinspiel in London ausgetragen werden kann, ist angesichts der derzeit geltenden Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie fraglich. Das Achtelfinal-Rückspiel gegen Lilleström hatten die VfL-Frauen im ungarischen Györ betritten.

Halbfinale gegen FC Bayern möglich

Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München trifft in der Runde der letzten Acht auf den schwedischen Rekordmeister FC Rosengard. Der FC Barcelona duelliert sich mit Manchester City. Cupverteidiger Olympique Lyon erwartet Paris Saint-Germain oder Sparta Prag. Das Hinspiel gewannen die Französinnen mit 5:0, das Rückspiel findet erst am 17. März statt.

Die möglichen Halbfinal-Ansetzungen (24./25. April und 1./2. Mai) wurden ebenfalls ausgelost. Setzen sich sowohl München als auch Wolfsburg durch, gibt es ein deutsches Duell um den Einzug ins Finale. Das Endspiel steigt am 16. Mai in Göteborg.

