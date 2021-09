Champions League: VfL-Frauen gegen Chelsea, Genf und Turin Stand: 13.09.2021 16:28 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Champions League attraktive Gegner zugelost bekommen. Neben Juventus Turin und Servette FC CF treffen die Niedersächsinnen auf den FC Chelsea, mit dem sie noch eine Rechnung zu begleichen haben.

Denn in der vergangenen Champions-League-Saison schieden die "Wölfinnen" gegen den englischen Meister im Viertelfinale aus. Die Londonerinnen um die frühere VfL-Angreiferin Pernille Harder gewannen mit 2:1 und 3:0. Beide Partien mussten wegen der seinerzeit bestehenden Corona-bedingten Einreisebeschränkungen auf neutralem Terrain in Budapest stattfinden. Zuschauer waren nicht zugelassen.

Chelsea Favorit auf Gruppensieg

Nun kommt es in der Gruppenphase zum Wiedersehen mit dem Vorjahresfinalisten, der fraglos ob seines Luxuskaders - neben Harder stehen unter anderem noch Ausnahmeangreiferin Samantha Kerr und die deutsche Nationalspielerin Melanie Leupolz bei Chelsea unter Vertrag - der Favorit auf den Gruppensieg ist. An welchen Spieltagen die Duelle stattfinden werden, steht noch nicht fest. Die genauen Ansetzungen aller Partien sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Die Gruppenspiele werden am 5./6. Oktober, 13./14. Oktober, 9./10. November, 17./18. November, 8./9. Dezember sowie am 15./16. Dezember ausgetragen.

Kellermann freut sich über "attraktive Gruppenphase"

Verantwortlich dafür, dass der VfL gleich in der Gruppenphase auf Titelfavorit Chelsea trifft, zeichnete die langjährige Wolfsburgerin Lena Goeßling. Die 35-Jährige, deren Kontrakt nach der vergangenen Saison nach elf Jahren beim Werksclub nicht verlängert wurde, betätigte sich in Nyon als Losfee. Sie bewies dabei laut Ralf Kellermann, dem Sportlichen Leiter des Bundesligisten, ein gutes Händchen. "Wir freuen uns auf eine sehr attraktive Gruppenphase, in die wir mit dem klaren Ziel gehen, zum zehnten Mal in Folge das Viertelfinale zu erreichen", erklärte der 52-Jährige.

Turin und Genf schwer einzuschätzen

Während Chelseas Qualitäten unbestritten sind, ist die Leistungsstärke von Juventus und Servette eher schwer einzuschätzen. Beide Clubs spielten im Frauenfußball auf internationaler Ebene bis dato eine untergeordnete Rolle. Unterschätzen werden die Niedersächsinnen diese beiden Kontrahenten deswegen aber gewiss nicht. Schließlich hatte der Vizemeister bereits große Mühe, in der Zwischenrunde den französischen Außenseiter Girondins Bordeaux aus dem Weg zu räumen. Es gelang erst im Elfmeterschießen.

Obgleich Goeßling, die ihre Karriere beendete, ihrem Ex-Club eine anspruchsvolle Gruppe zugelost hat, überwiegt beim zweimaligen "Königsklassen"-Sieger die Vorfreude auf die Partien. Insbesondere der Besuch der Turinerinnen am Mittelandkanal wird bereits geradezu herbeigesehnt. "Mit Blick auf die zahlreichen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger mit italienischen Wurzeln wird das Gastspiel von Juventus Turin ein Highlight", sagte Kellermann.

