Champions League: VfL-Frauen können fürs Achtelfinale planen Stand: 09.12.2020 16:51 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind mit einem 5:0 beim serbischen Rekordmeister Spartak Subotica in die Champions-League-Saison gestartet. Der Einzug ins Achtelfinale sollte für den Vorjahresfinalisten Formsache sein.

von Ines Bellinger

Die Reise per Flugzeug nach Belgrad und 175 Kilometer im Bus nordwärts an die ungarische Grenze hatten auch Almuth Schult und Sara Doorsoun mit angetreten. Die Nationaltorhüterin stand erstmal seit der Geburt ihrer Zwillinge wieder im Kader. Abwehrspielerin Doorsoun hatte zuletzt an einer Knieverletzung laboriert.

Jakabfi und Oberdorf legen vor

Für Schult war es nicht der erste Ausflug in die fünftgrößte serbische Stadt. Die 29-Jährige war schon 2015 dabei, als sich der VfL beim 0:0 im Hinspiel schwertat und erst beim 4:0 im Rückspiel alles klarmachte. Dieses Mal hielt sich das Team von Trainer Stephan Lerch - vor fünf Jahren noch Co-Trainer - nicht lange bei der Vorrede auf. Zsanett Jakabfi (3.) und Lena Oberdorf (8.) mit ihrem ersten Champions-League-Treffer legten, wie von Lerch verlangt, am Mittwochnachmittag eine gute Basis.

Spartak Subotica - VfL Wolfsburg 0:5 (0:3) Subotica: Kostic - Golubovic, Slovic, Vajda, Frajtovic - Baka, Milivojevic (72. Stupar), Pavlovic, Matic - Filipovic, Farrell

Wolfsburg: Kiedrzynek - Hendrich, Goeßling (46. Doorsoun), Janssen, Rauch - Huth (73. Rolfö), Oberdorf, Engen (46. Cordes), Dickenmann (46. Blässe) - Jakabfi, Saevik (64. Wolter)

Tore: 0:1 Jakabfi (3.), 0:2 Oberdorf (8.), 0:3 Janssen (33.), 0:4 Jakabfi (55.), 0:5 Rauch (77.)

Freistoßtor von Janssen

Im leeren Gradski-Stadion mühten sich die "Golubice" (Tauben) genannten Gastgeberinnen nach Kräften, aber der VfL, noch immer ohne die verletzten Alexandra Popp und Ewa Pajor, war drückend überlegen. Dominique Janssen erhöhte per Freistoß aus 20 Metern noch in der ersten Hälfte auf 3:0 (33.). Jakabfi traf kurz vor der Pause die Querlatte (42.).

Subotica braucht ein Wunder

Nach Wiederanpfiff staubte Jakabfi (55.) nach einem Lattentreffer von Felicitas Rauch zum 4:0 ab (55.). Subotica setzte einen Freistoß seiner Kapitänin Violeta Slovic dagegen, der jedoch sicher in den Armen von VfL-Keeperin Katarzyna Kiedrzynek landete (59.). Auf der Gegenseite überwand Rauch die bemitleidenswerte Spartak-Torhüterin Milica Kostic ein weiteres Mal (77.). Bei besserer Chancenverwertung hätte der deutsche Double-Gewinner das Ergebnis noch deutlich höher gestalten können. Subotica, bislang noch nie über die Runde der letzten 32 hinausgekommen, braucht auch dieses Mal ein Wunder, um nach dem 0:5 im Rückspiel in Wolfsburg noch den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen.

Das Rückspiel wird am 16. Dezember (18 Uhr) ausgetragen. Dazwischen liegt das Bundesliga-Nordduell am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei Werder Bremen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 09.12.2020 | 23:03 Uhr