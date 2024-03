Carsten Wehlmann neuer Geschäftsführer Sport bei Holstein Kiel Stand: 10.03.2024 11:43 Uhr Holstein Kiel ist auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport fündig geworden. Der frühere KSV-Scout Carsten Wehlmann tritt beim Tabellenzweiten der 2. Liga die Nachfolge von Uwe Stöver an, der im Sommer aus dem Amt ausscheidet.

Die Verpflichtung des 51-Jährige teilten die Schleswig-Holsteiner am Sonntagvormittag mit. Wehlmann werde seine Arbeit beim Bundesliga-Aufstiegsanwärter sofort aufnehmen und Stöver den Übergangsprozess begleiten, hieß es. Neben dem Posten des Geschäftsführers Sport wird der gebürtige Hamburger auch Vize-Präsident bei Holstein.

"Carsten Wehlmann passt menschlich, fachlich und von seiner Grundeinstellung hervorragend zur DNA von Holstein Kiel. Zudem hat er in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass er in einer starken zweiten Liga einen konkurrenzfähigen Kader unter wirtschaftlich vernünftigen Rahmenbedingungen zusammenstellen kann. Daher glauben wir, dass mit der Verpflichtung von Carsten Wehlmann der eingeschlagene Kurs des Vereins auch zukünftig erfolgreich fortgesetzt wird", erklärte Aufsichtsratschef Stefan Tholund.

Wehlmann kehrt nach sechs Jahren zur KSV zurück

Wehlmann, der zuletzt beim Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 als Sportlicher Leiter gearbeitet hatte, kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der frühere Keeper war von 2009 bis 2018 als Chefscout für die KSV tätig und von 2010 bis 2015 zudem Torwart-Trainer der "Störche".

Aus den Augen verloren hat er den Zweitligisten auch anschließend nicht, wie der 51-Jährige versicherte: "Natürlich habe ich die positive Entwicklung von Holstein Kiel in der zweiten Liga in den letzten Jahren verfolgt. Ich freue mich, dass ich jetzt selbst aktiv daran mitwirken kann. Nun geht es für mich in den kommenden Wochen erstmal darum, die Mannschaft, das Trainerteam, die Mitarbeitenden und das weitere Umfeld kennenzulernen."

