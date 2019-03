Stand: 07.03.2019 17:11 Uhr

Bundestrainer Löw hat seine Linie verloren

Nachdem Bundestrainer Joachim Löw das DFB-Aus für die drei Weltmeister Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller verkündet hat, gibt's Krach. Die ausgebooteten Spieler und deren Verein FC Bayern München halten Löws Vorgehen für stillos. Sie vermissen eine Wertschätzung der in der Vergangenheit gezeigten Leistungen. Wie steht der Bundestrainer da, der die Kritik aus der bayerischen Landeshauptstadt schweigend zur Kenntnis nimmt?

Ein Kommentar von Martin Roschitz, NDR Sportredaktion

Von allen Möglichkeiten hat Joachim Löw die schlechteste gewählt. Direkt nach der verkorksten WM in Russland wäre ein radikaler Schnitt im Kader der Nationalelf nachvollziehbar, konsequent und sinnvoll gewesen. Auch im vergangenen November nach dem Abstieg in der Nations League hätte Löw den Umbruch weiter vorantreiben können, sogar in Absprache mit den drei jetzt aussortierten Bayern-Stars.

Er hätte einen Rücktritt nahelegen, ihnen wie seinerzeit Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski einen würdigen Abschied ermöglichen können. Die Chance wäre da gewesen beim ersten Testspiel 2019 gegen Serbien in Wolfsburg. Doch Joachim Löw präsentiert sich seit geraumer Zeit mindestens so formschwach wie Hummels, Müller und Boateng bei der WM.

Tiefe Selbstzufriedenheit beim Bundestrainer

"Ich bin ein Visionär" - diesen im Nachhinein entlarvenden Satz sagte Löw vor dem Turnier 2018 auf der schattigen Terrasse des Trainingslager-Quartiers in Südtirol. In der Wohlfühloase, umgeben von Weinbergen, blitzte sie auf - die tiefe Selbstzufriedenheit des Bundestrainers.

Erfolg macht träge. Das gilt für Spieler wie für Trainer. Vor fast fünf Jahren in Brasilien war Löw auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Mit unglaublicher Energie und Akribie formte Löw die Weltmeister-Mannschaft, war Motivator, Mentor, Moderator.

"Reförmchen" statt Reform nach der WM 2018

Seine Linie hat er längst verloren. Als Visionär hätte er bereits vor der WM in Russland erkennen müssen, dass er auf die satten Leistungsträger von 2014 nicht mehr bauen kann. Doch selbst nach dem historisch schlechten Abschneiden im vergangenen Sommer kam nach fünf Wochen Bedenkzeit statt einer Reform nur ein "Reförmchen" heraus.

Löw verzichtete neben den zurückgetretenen Mesut Özil und Mario Gomez zunächst nur auf Sami Khedira. Und ließ ihm sogar eine Hintertür offen mit den Worten: "Wir werden zu gegebener Zeit weiter sprechen. Seine Leistung wird entscheidend sein."

Löw hat das Leistungsprinzip abgeschafft

Das Leistungsprinzip hat Löw allerdings selbst abgeschafft, indem er seinen Kapitän Manuel Neuer bei der WM zur Nummer eins gemacht hat, obwohl Neuer zuvor über ein Jahr lang kaum gespielt hatte.

Von einem möglichen Comeback in der Nationalelf ist bei Müller, Hummels und Boateng nun keine Rede. Wenn sie aktuell nicht zu den besten Spielern des Landes gezählt werden, müssen sie das natürlich akzeptieren. Allerdings wirkt der Zeitpunkt willkürlich - und die endgültige Verbannung der Spieler wie Aktionismus. Als wolle der zuletzt heftig kritisierte Löw nun aller Welt beweisen, dass er doch in der Lage ist, die nötigen Reformen im DFB-Team einzuleiten und durchzusetzen.

Löw setzt seine eigene Zukunft beim DFB aufs Spiel

Damit hat er sich aufs Drahtseil gewagt. Löw setzt auch seine eigene Zukunft beim DFB aufs Spiel. Denn sollte es gleich beim ersten Spiel in der EM-Qualifikation in den Niederlanden eine Niederlage geben und die Bayern weiter gute Leistungen bringen in Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, wird die Bundestrainer-Rücktritts-Debatte aus dem vergangenen Sommer wieder aufflammen.

Wegen seiner anhaltenden Formschwäche könnte es Weltmeister-Trainer Löw bald auch so gehen wie den Spielern Hummels, Boateng und Müller. Dann wäre auch für ihn endgültig Schluss im DFB-Team.

