Bundestrainer Flick nominiert Wolfsburger Arnold nach Stand: 21.09.2022 17:15 Uhr Zwei Tage vor dem Nations-League-Spiel gegen Ungarn sind Manuel Neuer und Leon Goretzka (beide positiver Corona-Test) und Julian Brandt (grippaler Infekt) aus dem Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg wurde nachnominiert.

Der Mittelfeldspieler fehlte am Mittwochnachmittag beim Training der "Wölfe". Arnold befand sich zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Gravenbruch bei Frankfurt, wo sich das DFB-Team auf die Spiele gegen Ungarn am Freitag (20.45 Uhr) und in Wembley gegen England am Montag (20.45 Uhr) vorbereitet. Flick reagierte mit der Nachnominierung Arnolds auf personelle Ausfälle.

Der 28-Jährige bestritt bislang drei Länderspiele für Deutschland. Nach seinem Debüt 2014 wurde er von Flick im vergangenen Jahr in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (9:0) und Armenien (4:1) eingewechselt.

Hoffenheimer Baumann rückt für Neuer nach

Kapitän Neuer und Goretzka wurden am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet, wie der DFB mitteilte. Beide Spieler sind symptomfrei, wurden aber umgehend isoliert und verließen gemeinsam das Teamhotel in Gravenbruch. Auch der Dortmunder Julian Brandt reiste am Mittwoch ab, allerdings wegen eines grippalen Infekts. Sein Corona-Test war negativ.

Für Neuer wurde von Flick der Hoffenheimer Schlussmann Oliver Baumann nachnominiert. Gegen Ungarn dürfte damit Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Weiterer Schlussmann im Kader ist der Frankfurter Kevin Trapp.

Weitere Informationen Fußballer des Jahres: Späte Ehrung für Maximilian Arnold Die Feierstunde des NFV für den Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg war vergangenes Jahr Corona-bedingt ausgefallen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 21.09.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg