Bundesliga: Wolfsburg mit Respekt - Bielefeld kommt mit Mut Stand: 23.10.2020 14:18 Uhr Vier Spieltage, vier Unentschieden: Der VfL will gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld seine Remis-Serie beenden.

Im Umfeld der ambitionierten Wolfsburger regt sich bereits Unmut darüber, dass in dieser Bundesliga-Saison noch immer kein Sieg zu Buche schlägt. Trainer Oliver Glasner lässt das kalt - äußerlich jedenfalls. "Ich halte nichts davon, nach vier Spieltagen Bilanz zu ziehen", sagte der Österreicher am Freitag. "Wichtig ist vor allem, was Ende Mai als Ergebnis steht und bis dahin wollen wir noch viele Punkte einfahren. Dafür arbeiten wir."

Sieben Heimspiele ohne Sieg

Saisonübergreifend ist Wolfsburg bereits seit sieben Bundesliga-Heimspielen ohne Sieg - jetzt droht die Einstellung des Vereins-Negativrekords. Am Sonntag (15.30 Uhr / Livecenter bei NDR.de) soll gegen Aufsteiger Bielefeld der Bann gebrochen werden.

Weitere Informationen Wolfsburgs Admir Mehmedi zu Gast im Studio Die Partien der Nordclubs im Fokus. Außerdem: Die Auswirkungen der steigenden Corona-Zahlen auf den deutschen Sport. Zu Gast: Admir Mehmedi. mehr

"Wir haben Respekt vor Bielefeld, aber wir wollen den ersten Heimsieg einfahren", sagte Glasner. Die bisher gezeigten Auftritte und die personelle Situation stimmen den Coach optimistisch. Neben Josip Brekalo, der positiv auf Corona getestet wurde, sind keine weiteren neuen Ausfälle dazu gekommen. "Ihm geht es den Umständen entsprechend gut", sagte Glasner. "Er hat keine Symptome, ihm geht es körperlich gut. Aber natürlich ist niemand gerne in Quarantäne."

Bielefeld mit mehr Zuversicht als gegen Bayern

Die Bielefelder sind nach dem 1:4 bei Bayern München wieder etwas zuversichtlicher. "Wir wollen mit etwas mehr Mut auftreten als gegen den FC Bayern", sagte Trainer Uwe Neuhaus, der in Wolfsburg erneut auf die angeschlagenen Cebio Soukou, Cedric Brunner und Andreas Voglsammer verzichten muss. In Bezug auf Corona sind alle Spieler nach Angaben der Arminia weiter gesund. Nach dem positiven Befund von Bayern-Star Serge Gnabry hatten alle Bielefelder negative Testergebnisse.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Baku, Lacroix, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Schlager, Arnold - Steffen, Mehmedi - Weghorst

Bielefeld: Ortega - de Medina, Pieper, van der Hoorn, Lucoqui - Prietl - Maier, Hartel - Doan, Cordova - Klos

Weitere Informationen VfL Wolfsburg: Brekalo fällt nach Corona-Test aus Der Offensivspieler aus Kroatien wurde positiv auf das Virus getestet und hat sich in häusliche Quarantäne begeben. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 25.10.2020 | 22:50 Uhr