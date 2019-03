Stand: 01.03.2019 16:12 Uhr

Wolfsburg - Werder, aber alle reden über Labbadia von Matthias Heidrich, NDR.de

"Stell dir vor, es geht um Europa, aber keinen interessiert es." So ähnlich müssen sich die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg derzeit fühlen. Mitleid ist allerdings nicht angebracht, haben sich die handelnden Personen die Situation doch selbst eingebrockt. Während Manager Jörg Schmadtke vor dem wichtigen Heimspiel am Sonntag gegen Werder Bremen (18 Uhr, im NDR Livecenter) von der mangelnden Chemie zwischen ihm und Trainer Bruno Labbadia sprach, redete selbiger schon in Vergangenheitsform vom VfL. Möglicher Einzug in das internationale Geschäft hin oder her - in Wolfsburg stehen die Zeichen offensichtlich auf Trennung.

Schmadtke: "Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht"

"Es ist nicht so, dass wir eine enge freundschaftliche Verbindung haben. Ich werde sicher mit ihm keine Kochrezepte austauschen oder einen gemeinsamen Urlaub planen", sagte Schmadtke der "Bild" und schob noch hinterher: "Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht." So eine klare öffentliche Beschreibung eines Nicht-Verhältnisses zwischen den leitenden Angestellten eines Bundesligaclubs bekommt der geneigte Fan eher selten schwarz auf weiß präsentiert.

"Wir bleiben sauber"

"Das war eine wichtige Station in Wolfsburg", sagte Labbadia am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Werder-Spiel und sorgte mit der Vergangenheitsform für Erstaunen. Der VfL-Trainer blieb ebenso entspannt wie bestimmt, als es um die Äußerung seines Vorgesetzten ging. "Ich diskutiere das nicht in der Öffentlichkeit. Wenn es etwas zu sagen gibt, werde ich das tun", erklärte Labbadia und betonte auffallend häufig: "Wir bleiben sauber." Damit meinte der 53-Jährige sich und sein Trainerteam. Das lässt die Interpretation zu, dass Schmadtke in Labbadias Augen eben nicht sauber agiert.

Labbadia: "Ich bin ersetzbar"

Schon seit Wochen trägt der Wolfsburger Übungsleiter eine große Gelassenheit in Bezug auf seinen Job vor sich her. Labbadias Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt hatten beide Seiten betont, sich erst im April zusammensetzen zu wollen. Ob es dazu nun überhaupt noch kommt? Labbadia ließ am Donnerstag durchblicken, dass der Drops für ihn gelutscht sei: "Eines habe ich gelernt: Ich bin ersetzbar."

Kohfeldt: "Was Bruno geschafft hat, ist beeindruckend"

Wolfsburgs Gegner kommt zurzeit als komplettes Gegenmodell daher. Zwischen Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann scheint trotz der holprigen Saison kein Blatt Papier zu passen. Die Bremer wollen ebenfalls nach Europa, liegen als Neunter aber sechs Punkte hinter dem Fünften aus Wolfsburg. Von einem Finale wollte Kohfeldt trotzdem nichts wissen. "Das ist kein Endspiel, aber es ist ein wichtiges Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Wir haben zu häufig unentschieden gespielt. Ein Sieg am Sonntag wäre wichtig", sagte der Werder-Coach und hatte auch ein Lob für seinen Kollegen in Wolfsburg parat: "Was Bruno geschafft hat, ist beeindruckend. Da steht eine echte Mannschaft auf dem Platz." Abseits des Rasens sieht das offensichtlich anders aus beim VfL.

