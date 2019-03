Stand: 09.03.2019 18:21 Uhr

0:6! VfL Wolfsburg geht beim FC Bayern unter von Johannes Freytag, NDR.de

Der Höhenflug des VfL Wolfsburg ist auf ganz unsanfte Art beendet worden. Nach fünf Ligaspielen ohne Niederlage verloren die Niedersachsen am Sonnabend beim FC Bayern München auch in der Höhe verdient mit 0:6 (0:2) und verpassten es, in der Bundesligatabelle wieder zurück auf einen Europapokal-Platz zu springen. Die Elf von Trainer Bruno Labbadia konnte dem Rekordmeister nur eine halbe Stunde lang Paroli bieten, dann schlugen die Münchner erbarmungslos zu. Enttäuschend: Offensiv hatten die "Wölfe" nichts anzubieten und ergaben sich im zweiten Durchgang wehrlos ihrem Schicksal. "Wir waren zu mutlos und hatten keinen Zugriff auf das Spiel", analysierte Maximilian Arnold im NDR Interview den Auftritt seines VfL.

"Wölfe" erleben in München ein Debakel



























VfL-Defensive nur eine halbe Stunde gut

25.Spieltag, 09.03.2019 15:30 Uhr Bay. München 6 VfL Wolfsburg 0 Tore: 1 :0 Gnabry (34.) 2 :0 Lewandowski (37.) 3 :0 James Rodríguez (52.) 4 :0 Müller (76.) 5 :0 Kimmich (82.) 6 :0 Lewandowski (85.)

Bay. München: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Javi Martinez (54. Goretzka), Thiago - Müller, James Rodríguez (74. Sanches), Gnabry (55. F. Ribéry) - Lewandowski

VfL Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt (83. Malli), Arnold (68. Rexhbecaj) - Mehmedi (58. Steffen), Brekalo - Weghorst

Zuschauer: 75000 (ausverkauft)



Weitere Daten zum Spiel Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Javi Martinez (54. Goretzka), Thiago - Müller, James Rodríguez (74. Sanches), Gnabry (55. F. Ribéry) - LewandowskiCasteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Guilavogui - Gerhardt (83. Malli), Arnold (68. Rexhbecaj) - Mehmedi (58. Steffen), Brekalo - Weghorst75000 (ausverkauft)

Schon nach nicht einmal 120 Sekunden hätte "Wolfsburg-Schreck" Robert Lewandowski (18 Tore in 16 Bundesliga-Duellen) gegen den VfL beinahe wieder zugeschlagen. Der Pole war von Thomas Müller geschickt worden, scheiterte jedoch an Koen Casteels (2.). Auch in der Folgezeit hatten die Niedersachsen einige brenzlige Situationen zu überstehen. Mit zunehmender Spieldauer legten die "Wölfe" aber den Respekt ab, hielten die Münchner von ihrem Tor fern, sorgten allerdings selbst kaum für Gefahr im Strafraum der Bayern.

Doch das VfL-Bollwerk hielt nur etwas länger als eine halbe Stunde: Dann drang Müller in den Strafraum ein, legte quer auf Serge Gnabry, der vor Robin Knoche an den Ball kam und ihn über die Linie drückte (34.). Knapp drei Minuten später ging es wieder zu schnell für die VfL-Abwehr: Über James Rodriguez und Gnabry landete der Ball bei Lewandowski, der sich die Ecke aussuchen durfte - der Bayern-Stürmer avancierte mit seinem 196. Bundesligatreffer zum alleinigen ausländischen Rekordtorschützen (vor dem Bremer Claudio Pizarro, der 195 Tore vorzuweisen hat).

Bayern auch im Schongang in Torlaune

Wolfsburgs Arnold: "Wir waren zu mutlos" NDR 2 - 09.03.2019 17:40 Uhr Autor/in: Michael Augustin Mutig wollte der VfL Wolfsburg in München auftreten - nach dem Spiel beim FC Bayern attestierte Maximilian Arnold seinem Team genau das Gegenteil.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff machten die Bayern den Deckel drauf: James zog einfach mal von der Strafraumkante ab, Casteels streckte sich vergebens - 3:0, die Partie war gelaufen (52.). Münchens Trainer Niko Kovac reagierte mit Blick auf die anstehende Partie in der Champions League gegen den FC Liverpool und nahm Gnabry und Javi Martinez aus dem Spiel.

Aber auch im Schongang waren die Hausherren die bessere Elf. James (61.), Lewandowski (65., 70.), Müller und Goretzka (beide 67.) hatten weitere gute Gelegenheiten, das Resultat noch höher zu schrauben. Das gelang dann schließlich Müller, der durch die Beine von Jérôme Roussillon das 4:0 erzielte (76.). Und das war noch nicht das Ende: Joshua Kimmich (82.) und Lewandowski (85.) machten das VfL-Debakel perfekt.

Labbadia: "Haben als Kollektiv nicht funktioniert"

"Wir haben heute eine sehr, sehr starke Mannschaft des FC Bayern gesehen und eine sehr, sehr schwache von uns. Bei uns ist vieles nicht so aufgegangen, wie wir es normalerweise machen", sagte VfL-Trainer Labbadia. "Wir haben als Kollektiv nicht funktioniert. Das sind Dinge, die wir an so einem Tag akzeptieren müssen, auch wenn es weh tut. Wir müssen den Mund abputzen und dem Gegner gratulieren."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 09.03.2019 | 15:00 Uhr