Wolfsburg und das Gesetz der Serie in München

Mehr als neun Jahre ist es schon her, dass Bruno Labbadia mit einer von ihm trainierten Mannschaft ein Spiel gegen Bayern München gewinnen konnte. Damals, am 26. September 2009, siegte er mit dem Hamburger SV 1:0, es folgten seitdem in 14 Partien (Bundesliga und DFB-Pokal) mit dem VfB Stuttgart, erneut dem HSV und dem VfL Wolfsburg 14 Niederlagen. Eine schlechtere Serie gegen die Münchner hat kein anderer Bundesligatrainer. Doch vor dem 15. Duell interessiert Labbadia diese Bilanz nicht: "Es ist ein Bundesligaspiel, es gibt drei Punkte - und die würden wir gerne mitnehmen", sagte er am Donnerstag im NDR Interview.

Labbadia erwartet "interessantes Spiel"

Was den VfL-Trainer zuversichtlich stimmt? "Wir gehören zu den auswärtsstärksten Mannschaften in der Liga. Auch wir sind nicht so einfach zu knacken. Von daher wird es ein sehr interessantes Spiel", versprach der 53-Jährige und verwies dabei vor allem auf den jüngsten Auswärtssieg in Mönchengladbach. Dort waren die "Wölfe" über weite Strecken in die Defensive gedrängt, hatten wenig Ballbesitz und gewannen trotzdem 3:0. "Das haben wir sehr gut gemacht und diese Phasen im Spiel wird es jetzt wieder geben", meinte Labbadia, der in München bis auf die Langzeit-Verletzten Daniel Ginczek und Ignacio Camacho alle Spieler dabeihat.

Guilavogui noch ungeschlagen in dieser Saison

In der Startelf wird Josuha Guilavogui stehen und das dürfte die Statistiker unter den VfL-Fans freuen. Denn der Wolfsburger Kapitän ist einer von nur vier Bundesligaspielern, die in der laufenden Saison mindestens zehn Einsätze vorzuweisen haben und dabei noch ungeschlagen sind. Sieben Siege und drei Remis hat der Franzose vorzuweisen. Gegen die Bayern werde es aber "nicht leicht, aber es ist auch ein guter Test für uns", sagte Guilavogui dem "kicker".

Ein Erfolg der Wolfsburger in München wäre der erste überhaupt, in 21 Anläufen gab es lediglich zwei Remis. Das eine beim bislang letzten Gastspiel im September 2017 (2:2), das andere im Jahr 2001 (3:3). Da stand der heutige Bayern-Trainer Niko Kovac noch selbst auf dem Platz.

