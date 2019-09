Stand: 05.09.2019 11:07 Uhr

Dank Pervan: Keine "schlaflosen Nächte" in Wolfsburg von Florian Neuhauss, NDR.de

Eigentlich sorgt die Verletzung des Stammtorwarts bisweilen für Unruhe in einem Proficlub. Nicht so beim VfL Wolfsburg, bei dem Koen Casteels sich einen Haarriss im Wadenbein zugezogen hat und wohl zwei Monate ausfällt. Trainer Oliver Glasner tat die Verletzung persönlich leid, "schlaflose Nächte habe ich aber nicht". Warum das so ist? Die Antwort lautet Pavao Pervan! Der im ehemaligen Jugoslawien geborene 1,94-Meter-Mann war hierzulande nur absoluten Experten bekannt, als er 2018 aus Österreich nach Wolfsburg kam. Glasner kennt Pervan allerdings bestens, drei Jahre lang arbeiteten die beiden erfolgreich beim Linzer ASK zusammen.

Mit Casteels' Vertreter in die Europa League

Als Wolfsburgs heutiger Cheftrainer 2015 bei den Oberösterreichern in der Zweiten Liga anfing, war Pervan schon lange da. Seit fünf Jahren trug der Keeper bereits das Trikot des LASK. In seiner ersten Saison, in der der damals 23-Jährige meist in der Regionalliga eingesetzt wurde, war Linz abgestiegen - und hatte seitdem die Rückkehr nicht mehr geschafft.

Doch Pervan bekam mit der Zeit immer mehr Spielpraxis und trug bald auch die Kapitänsbinde. Mit Glasner und Stammtorwart Pervan schaffte Linz nicht nur 2017 den Sprung zurück in die österreichische Bundesliga, sondern im folgenden Jahr gleich ins internationale Geschäft.

Sein Wechsel in die deutsche Bundesliga war also nur der nächste Schritt. Es war einer der ersten Transfers, nachdem Jörg Schmadtke den Managerposten beim VfL übernommen hatte. Und dass der ehemalige Profitorhüter ein gutes Auge bei der Besetzung des Postens zwischen den Pfosten hat, bewies der 31-jährige Pervan, als Casteels zum Ende der vergangenen Saison wegen einer Muskelverletzung sieben Partien ausfiel. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die Wolfsburger verbesserten ihren Punkte- und Gegentorschnitt unter Pervan sogar leicht und zogen auch deshalb in die Europa League ein.

Folgt jetzt das Debüt für Österreich?

Pervan will seine Rolle aber nicht überbewerten. "Ich hatte auch genügend Fehler, die Gott sei Dank nicht zu Gegentoren geführt haben", sagte der Österreicher im "kicker" und fügte hinzu: "Schön ist es jetzt, das Vertrauen zu spüren. Ich bin ein besserer Torwart geworden." Das konnte er auch in der Vorbereitung unter Beweis stellen, in der Casteels langsam wieder ans Team herangeführt wurde und Pervan viel Einsatzzeit bekam.

Womöglich wird Pervan mit seinen 31 Jahren nun eine besondere Ehre zuteil. Österreichs Nationalkeeper Heinz Lindner ist nach dem Abstieg mit dem Grasshopper Club Zürich vereinslos. Pervan gehört mit Alexander Schlager, seinem Nachfolger in Linz, und dem Salzburger Cican Stankovic zum von Nationaltrainer Franco Foda nominierten Trio, das nun auf sein Länderspieldebüt hofft.

