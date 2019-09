Stand: 28.09.2019 17:26 Uhr

1:0 in Mainz: Tisserand sorgt für VfL-Startrekord von Johannes Freytag, NDR.de

Der VfL Wolfsburg hat auch den sechsten Spieltag der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga ohne Niederlage überstanden und damit einen Vereins-Startrekord aufgestellt. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend ihr Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 (1:0) und kletterten in der Tabelle vorerst auf Rang sechs. Marcel Tisserand erzielte per Kopf den einzigen Treffer der Partie. VfL-Keeper Pavao Pervan freute sich über das erneute "zu null", attestierte seiner Mannschaft im NDR Hörfunk aber auch das nötige "Quäntchen Glück". In einer Woche hat Wolfsburg Aufsteiger Union Berlin zu Gast.

Tisserand trifft früh

Die Wolfsburger begannen die Partie abgeklärt und ruhig, ließen Ball und Gegner laufen. Immer wieder wurde das Spielgeschehen verlagert, mal ging es über links mit dem schnellen Jerome Roussillon, mal über rechts mit William.

VfL-Keeper Pervan: "Freuen uns ganz gewaltig" NDR 2 - 28.09.2019 17:47 Uhr Autor/in: Iffland, Thorsten Endlich mal wieder gewonnen. Nach dreimal 1:1 siegt der VfL Wolfsburg in Mainz 1:0. Glücklich und zufrieden war einer der besten "Wölfe", Torhüter Pavao Pervan.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gleich die erste gelungene Offensivaktion sorgte für einen Eckball. Den trat Maximilian Arnold nach einem Doppelpass mit Admir Mehmedi gefühlvoll in den Strafraum, wo Tisserand den Kopf hinhielt und zur Gästeführung traf (9.). Zehn Minuten später zeigten die VfL-Profis, dass sie auch das schnelle Direktspiel beherrschen. Über Mehmedi und Roussillon landete der Ball bei Wout Weghorst, doch Mainz-Keeper Robin Zentner parierte die Direktabnahme des Niederländers (19.). Mainz fand lange kein Rezept gegen das Gästespiel, wurde aber dennoch urplötzlich gefährlich. Nach einer Flanke von Daniel Brosinski musste VfL-Keeper Pavao Pervan gegen den Flugkopfball von Jean-Paul Boetius sein ganzes Können aufbieten (29.). Kurz vor der Halbzeitpause durften sich die etwas zu sorglos agierenden Wolfsburger dann erneut bei ihrem Torwart bedanken, der gegen einen Kopfball von Robin Quaison reflexartig die Fäuste hochbekam (45.).

Mainz drückt, trifft aber nicht

Nach Wiederanpfiff entwickelte Wolfsburg zunächst wieder mehr Offensivgeist. Weghorst wurde erst wenige Meter vor dem Gehäuse von Zentner und Jeremiah St. Juste entscheidend am Torschuss gehindert (51.).

6.Spieltag, 28.09.2019 15:30 Uhr 1. FSV Mainz 0 VfL Wolfsburg 1 Tore: 0: 1 Tisserand (9.)

1. FSV Mainz: Zentner - Pierre-Gabriel (62. Maxim), St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Kunde Malong - R. Baku, Fernandes (76. Awoniyi) - Boetius - Quaison (46. Onisiwo), Szalai

VfL Wolfsburg: Pervan - Knoche, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Arnold (71. Gerhardt), Roussillon - Mehmedi (84. Victor), Brekalo (65. Klaus) - Weghorst

Zuschauer: 24303



Weitere Daten zum Spiel Zentner - Pierre-Gabriel (62. Maxim), St. Juste, Niakhaté, Brosinski - Kunde Malong - R. Baku, Fernandes (76. Awoniyi) - Boetius - Quaison (46. Onisiwo), SzalaiPervan - Knoche, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Arnold (71. Gerhardt), Roussillon - Mehmedi (84. Victor), Brekalo (65. Klaus) - Weghorst24303

Doch viel mehr sprang nicht heraus, im Gegenteil: Mainz kam nun in Fahrt und zu Chancen: Alexandru Maxims Schuss klatschte - von Tisserrand abgefälscht - nur an die Latte (67.), Adam Szalai kam im Fünfmeterraum einen Schritt zu spät (69.). Auch Karim Onisiwo hatte beinahe den Ausgleich auf dem Fuß, schlug jedoch über den Ball (76.). Der VfL hatte die Spielkontrolle völlig verloren und sah sich permanent anstürmenden Rheinhessen gegenüber.

Ohne selbst noch Offensivakzente setzen zu können, brachten die Niedersachsen den Sieg über die Zeit - auch, weil Tisserand nach einer Unsicherheit von Pervan in der 90. Minute auf der Linie klärte. In der Nachspielzeit sorgte der Mainzer Coach Sandro Schwarz für eine unrühmliche Premiere: Als erster Bundesliga-Trainer sah er die Gelb-Rote Karte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.09.2019 | 22:50 Uhr