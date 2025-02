VfL Wolfsburg patzt im Europapokal-Rennen gegen VfL Bochum Stand: 22.02.2025 17:24 Uhr Der VfL Wolfsburg ist am Sonnabend überraschend gegen Kellerkind VfL Bochum gestolpert und zu Hause nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Wie schon in Stuttgart zeigten die "Wölfe" nach Rückstand Moral, ein Punkt ist für die eigenen Ambitionen aber zu wenig.

von Florian Neuhauss

Die Rückkehr in den Europapokal scheint in dieser Saison möglich, die Niedersachsen waren bisher gut im Rennen. Durch die Siege von Freiburg (5:0 gegen Werder Bremen) und Mainz (2:0 gegen St. Pauli) ist die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl aber ins Hintertreffen geraten. Außerdem können Stuttgart (in Hoffenheim) und Leipzig (gegen Heidenheim) am Sonntag noch nachlegen.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Beide Torhüter mit starken Paraden - Bochum besser

Dabei hatten die Wolfsburger gegen Bochum nicht lange gebraucht, um heiß zu laufen. Mohammed Amoura spritzte bei einem haarsträubenden Fehlpass von Bernardo dazwischen und stand frei vor dem Tor. Doch Keeper Timo Horn parierte stark (11.). Möglicherweise hätte der Treffer wegen einer Abseitsposition des Algeriers zuvor aber auch gar nicht gezählt.

Die Szene wurde zum Weckruf für die Bochumer, die in der Folge immer besser ins Spiel fanden. Und wie schon gegen Dortmund, als er sein Team mit zwei Toren zum Sieg geschossen hatte, bereitete Georgios Masouras auch den Wolfsburgern größere Probleme. Doch sowohl beim Abschluss aus spitzem Winkel in der 13. Minute als auch bei seiner Riesen-Kopfballchance 14 Minuten später scheiterte der griechische Torjäger an Marius Müller.

Wolfsburg lädt Bochum zur Führung ein

Spätestens nach der Möglichkeit für Bochums Kapitän Philipp Hofmann (36.) konnten die "Wölfe" von Glück sagen, dass es beim 0:0 zur Pause geblieben war. Die Bochumer Führung folgte kurz nach Wiederbeginn - und Wolfsburg hatte die Gäste eingeladen: Erhan Masovic stand nach einer Ecke sträflich frei und köpfte ungestört zum 1:0 ein (50.).

Drei Minuten später hätte Hofmann fast schon auf 2:0 erhöhen müssen - scheiterte mit seinem schwachen Schuss aber an Müller. Und auch beim Volleyschuss von Matus Bero war eigentlich viel mehr drin (61.).

Amouras Ausgleich zählt nicht, doch Wolfsburg jubelt

Die Wolfsburger brauchten eine Einzelleistung - und Amoura zeigte sie. Mit einem herrlichen Schlenzer ließ er Horn im Bochumer Tor keine Chance (64.). Der Jubel über das vermeintliche 1:1 verstummte jedoch jäh. Ein Videobeweis förderte ein Foul von Jonas Wind bei der Entstehung des Tores zutage. Schiedsrichter Timo Gerach gab den Treffer nicht.

Aber wie schon in Stuttgart, als sie aus einem 0:1 einen 2:1-Sieg gemacht hatten, konnten die "Wölfe" in der Schlussphase noch zulegen. Nach einer Ecke kämpften sie den Ball nahezu ins Tor, als letzter war Bochums Ivan Ordets am Ball (81.). Und fast wäre es den Grün-Weißen wieder gelungen, das Spiel sogar noch zu drehen. Yannick Gerhardt stand zwei Minuten später frei am langen Eck, brachte den Ball aber nicht über die Linie. Und so blieb es am Ende bei der nicht unverdienten Punkteteilung.

23.Spieltag, 22.02.2025 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 VfL Bochum 1 Tore: 0: 1 Masovic (50.) 1 :1 Svanberg (81.)

VfL Wolfsburg: M. Müller - Roerslev Rasmussen (58. Bornauw), Vavro, Koulierakis, Maehle - Tomás (58. Skov Olsen), Vranckx (63. Bence Dardai), Svanberg, Wimmer (63. Gerhardt) - Amoura (89. L. Nmecha), Wind

VfL Bochum: T. Horn - Masovic, Ordez, Bernardo - Oermann, Sissoko (90.+4 Losilla), Holtmann (78. Wittek) - Bero, Krauß - P. Hofmann (85. Broschinski), Masouras (90.+4 Gamboa)

Zuschauer: 23772



Weitere Daten zum Spiel M. Müller - Roerslev Rasmussen (58. Bornauw), Vavro, Koulierakis, Maehle - Tomás (58. Skov Olsen), Vranckx (63. Bence Dardai), Svanberg, Wimmer (63. Gerhardt) - Amoura (89. L. Nmecha), WindT. Horn - Masovic, Ordez, Bernardo - Oermann, Sissoko (90.+4 Losilla), Holtmann (78. Wittek) - Bero, Krauß - P. Hofmann (85. Broschinski), Masouras (90.+4 Gamboa)23772

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 22.02.2025 | 15:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg