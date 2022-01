VfL Wolfsburg: Ein Umbruch mitten in der Saison, der klappen muss Stand: 31.01.2022 16:43 Uhr Der VfL Wolfsburg hat im Winter seinen Kader auf links gedreht: Weghorst, Guilavogui, Mehmedi und Ginczek weg - Kruse, Paredes und Wind neu. Für den Club geht es dabei um nicht weniger als die Zukunft in der Fußball-Bundesliga.

von Florian Neuhauss

In den vergangenen Jahren wechselten die Niedersachsen regelmäßig den Trainer. Die Mannschaft hingegen blieb im Kern unverändert. War das ein Fehler? Jedenfalls muss man das Handeln von Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer in diesem Winter wohl als ein Eingeständnis deuten. Die Verantwortlichen haben einige vermeintlich tragende Mauern eingerissen - und wagen mitten in der Saison einen Neuaufbau.

Ex-Kapitän Josuha Guilavogui (siebeneinhalb Jahre in Wolfsburg), Wout Weghorst (dreieinhalb), Admir Mehmedi (vier) und Daniel Ginczek (dreieinhalb) waren nicht nur sportlich wichtig für die "Wölfe". Auch innerbetrieblich gingen sie als Führungsspieler voran - zumal immer wieder junge Neuzugänge hinzukamen, die Führung brauchten.

Neuzugang Wind muss sofort funktionieren

Wie schnell der 18 Jahre alte Linksaußen Kevin Paredes, den der VfL wohl für gut sechs Millionen Euro von D.C. United aus der Major League Soccer geholt hat, in der Bundesliga mithalten kann, sei dahingestellt. Jonas Wind ist auch erst 22 Jahre alt, dem Vernehmen nach aber ungefähr doppelt so teuer. Der Mittelstürmer muss angesichts des Weghorst-Abgangs und des nicht absehbaren Comebacks des am Sprunggelenk verletzten Lukas Nmecha eine Soforthilfe sein.

Wird Kruse Leitwolf und Kohfeldt-Retter?

Dass die Wolfsburger ausgerechnet in Max Kruse den neuen "Leitwolf" ausgemacht haben, überrascht nur auf den ersten Blick. Denn der bald 34-Jährige hat nicht nur jüngst bei Union Berlin gezeigt, dass er eine Mannschaft (sportlich) führen kann. Auch bei seinen vorangegangenen Karrierestationen in Freiburg, Mönchengladbach und besonders in Bremen hat er Spuren hinterlassen.

Dass es ausgerechnet in seiner ersten Zeit in Wolfsburg (2015 bis 2016) nicht gut lief, fiel anscheinend kaum ins Gewicht. Zumal besonders seine Zusammenarbeit mit Florian Kohfeldt, der in dieser Saison als Cheftrainer beim VfL begonnen hat, gefragt sein dürfte.

"Flo hat eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt"

In der Spielzeit 2018/2019 hatte Kruse mit elf Toren und elf Vorlagen großen Anteil am Höhenflug, der Werder fast noch in die Europa League geführt hätte - und Kohfeldt zum Trainer des Jahres machte. Als der gebürtige Reinbeker im Sommer 2019 gen Istanbul wechselte, war es an der Weser schnell mit der Herrlichkeit vorbei.

"Flo hat eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt", sagte Kruse am Montag zum Einfluss des Trainers auf seine Entscheidung. "Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit in Bremen gehabt. Jeder weiß, was er an dem anderen hat. Von daher war das für mich schon ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen: Das möchte ich gern nochmal machen. Weil ich gern Flo und dem VfL Wolfsburg helfen möchte, wieder zu alter Stärke zu finden."

VfL Wolfsburg in der Krise, Maßnahmen müssen greifen

Nach wettbewerbsübergreifend zehn Spielen ohne Sieg müssen die Maßnahmen in Wolfsburg nun greifen. Die Trainer-Karte (von Mark van Bommel zu Kohfeldt) haben Schmadtke und Schäfer schon - Stand jetzt - erfolglos gezogen. Längst geht es beim Tabellen-15. nicht mehr nur um einen erneuten Trainerwechsel.

Schmadtke, lange Zeit zu Recht über jeden Zweifel erhaben, hat das Kellerduell gegen den Bundesliga-Letzten Greuther Fürth am Sonntag (17.30 Uhr, im NDR Livecenter) zum Endspiel "für alle Beteiligten" erklärt. Auch die Zukunft des Geschäftsführers, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, ist mittlerweile fraglich. Sollte es gegen die Spielvereinigung nicht den ersten Pflichtspielsieg seit dem 6. November geben, stehen wahrscheinlich schon trotz des dann geschlossenen Transferfensters die nächsten Personalwechsel an.

