Stand: 30.06.2019 11:47 Uhr

Wolfsburg: Trainingsstart mit "Neuzugang" Camacho

Mit dem neuen Coach Oliver Glasner, aber mit noch dezimiertem Kader ist Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Dem Österreicher standen beim Trainingsauftakt die drei U21-EM-Teilnehmer Felix Uduokhai, Xaver Schlager und Josip Brekalo ebensowenig zur Verfügung wie der Kongolese Marcel Tisserand (Afrika-Cup).

Camacho feiert Comeback

Der Schweizer Neuzugang Kevin Mbabu fehlte ebenfalls, stößt aber schon am Montag zum Team, weil er freiwillig auf längeren Urlaub verzichtet. So absolvierten am Sonntag in Paulo Otavio (FC Ingolstadt) und Joao Victor (Linzer ASK) lediglich zwei der bislang vier Neuverpflichtungen ihre erste Trainingseinheit bei den Niedersachsen. Erstmals seit neun Monaten mischte Ignacio Camacho mit. Der Spanier hatte sich im September zunächst eine Adduktorenverletzung zugezogen und die anschließende Zwangspause auch zu einer Operation am linken Sprunggelenk genutzt. Nun ist der 29 Jahre alte Mittelfeldabräumer wieder fit. Wegen kleinerer Blessuren arbeiteten Maximilian Arnold, John Anthony Brooks und Koen Casteels individuell.

Trainingslager in Österreich

Trainer Glasner nimmt Arbeit beim VfL Wolfsburg auf NDR Info - 28.06.2019 17:09 Uhr Autor/in: Matthias Dröge Nach dem Weggang von Coach Bruno Labbadia übernimmt Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg das Traineramt. Bei seiner offiziellen Vorstellung versprach der Coach, offensiv spielen zu wollen.







"Ich bin so gestrickt, dass ich jede neue Aufgabe mit Respekt, aber auch mit Freude angehe", hatte Glasner bei seinem ersten öffentlichen Auftritt am Freitag erklärt. Der 44-Jährige wechselte aus Linz nach Wolfsburg und tritt die Nachfolge von Bruno Labbadia an, der seinen am Sonntag auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte.

Im Rahmen der Vorbereitung bestreiten die Wolfsburger unter anderem Testspiele gegen Hansa Rostock und die PSV Eindhoven. Zum Trainingslager geht es vom 19. bis 27. Juli ins österreichische Schladming statt. Erster Pflichtspielauftritt des VfL ist das DFB-Pokalspiel am 12. August (18.30 Uhr) beim Drittligisten Hallescher FC. In der Liga beginnt Wolfsburg eine Woche später mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger 1. FC Köln.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 30.06.2019 | 11:25 Uhr