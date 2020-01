Stand: 04.01.2020 14:28 Uhr

VfL Wolfsburg schuftet in Portugal für Europa

Der VfL Wolfsburg ist am Sonnabendnachmittag in Portugal eingetroffen, um sich an der Atlantikküste auf die Bundesliga-Rückrunde vorzubereiten. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die europäischen Startplätze, die das erklärte Ziel der "Wölfe" sind. Trainer Oliver Glasner, der zu Saisonbeginn in die großen Fußstapfen von Bruno Labbadia getreten ist, muss zunächst noch ohne die erhofften (Defensiv-) Verstärkungen auskommen. Während Leihspieler Lukas Nmecha bereits von seinem Stammverein Manchester City zurück nach England beordert wurde und nur der langzeitverletzte Ignacio Camacho die Reise in den Süden nicht mit angetreten hat, trainieren in Portugal drei "Jung-Wölfe" im Kreise des Profikaders mit: Glasner testet die U23-Spieler Tim Siersleben, Julian Justvan und Mamoudou Karamoko.

Wolfsburg testet gegen Servette Genf - und Arnheim?

Im Süden Portugals, genauer gesagt an der Algarve in Almancil, trainieren die Niedersachsen noch bis zum 11. Januar.

Für die Zeit sind zwei Testspiele geplant: Mit dem schweizerischen Erstligisten Servette Genf ist allerdings erst ein Gegner für den angedachten Doppelspieltag am 10. Januar gefunden. Die Verhandlungen mit einem möglichen zweiten Kontrahenten laufen noch, teilten die Wolfsburger vor der Abreise mit. Ein bereits vermeldeter Abschluss mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim steht also noch aus.

Glasner will in Portugal keine Zeit verlieren. Schon kurz nach der Ankunft im Teamhotel steht die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Die Winterpause ist in diesem Jahr für die Bundesligisten besonders kurz. Der VfL, der auf Bundesliga-Rang neun überwintert, ist schon am 18. Januar wieder in der Bundesliga gefordert. Dann geht es ab 15.30 Uhr beim 1. FC Köln, der vor Weihnachten drei Siege in Folge gefeiert hat, um Punkte. Und die brauchen die "Wölfe", damit die erneute Qualifikation fürs internationale Geschäft nicht schon früh in weite Ferne rückt.

