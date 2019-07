Stand: 26.07.2019 12:35 Uhr

VfL Wolfsburg: Glasners neue Wege kommen an von Thorsten Iffland

Der neue Coach des VfL Wolfsburg, Oliver Glasner, geht in puncto Trainingsmethodik und Spielsystem neue Wege beim Fußball-Bundesligisten. Bei den Saisonzielen halten sich die Niedersachsen allerdings bedeckt. Was läuft gut beim VfL, woran hapert es noch? NDR Reporter Thorsten Iffland war im Trainingslager in Österreich dabei und zieht eine Zwischenbilanz.

Medizinbälle? Sucht man in der Saisonvorbereitung des VfL Wolfsburg vergeblich. Waldläufe? Stehen nicht auf dem Trainingsplan. Stattdessen müssen die Spieler zum Beispiel farbige LED-Kreuze ausknipsen, sobald sie aufblinken. Blitzschnell. Mit dem Fuß. In Brusthöhe. Per Handy-App werden die kleinen Module gesteuert, die an Slalom-Stangen befestigt sind. "Life Kinetik" ist das Zauberwort: Gehirntraining mit Bewegung.

Weghorst: "Geile Spielformen. Du musst immer hellwach sein"

Der neue Wolfsburger Coach Oliver Glasner und sein Trainerteam gehen für die meisten Profis völlig neue Wege. Die Übungen im Trainingslager in Schladming hat man so in den vergangen Jahren beim VfL definitiv nicht gesehen. Bei der Mannschaft kommt das an. Selbst Stürmer Wout Weghorst, der auch wegen seiner schlaksigen Statur noch so einige Probleme mit den neuen Methoden hat, hat Spaß: "Das sind geile Spielformen. Ich kannte das noch nicht. Du musst immer hellwach sein."

Riskantes 3-4-3-System

Das ist besonders wichtig für das neue Spielsystem, das Glasner seiner Mannschaft einimpft. Im Testspiel gegen Fenerbahce Istanbul (1:1) klappte das defensiv schon recht gut. Gleichzeitig wurde aber auch offensichtlich, wie riskant das 3-4-3-System mit enorm hoch verteidigenden Verteidigern ist. Wenn auch nur einer mal nicht aufpasst, ist der Weg für den Gegner zum VfL-Tor frei. Istanbul scheiterte gleich drei Mal am Aluminium. Umso sinnvoller sind die neuen Trainingsinhalte, die gerade auch das periphere Sehen fördern und erfordern.

In der Offensive steht und fällt nach wie vor viel mit Weghorst. Er ist nach der erneuten Verletzung von Daniel Ginczek der einzige echte Mittelstürmer. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke schließt nicht aus, dass der Club auf dieser Position auf dem Transfermarkt noch aktiv wird: "Da machen wir uns Gedanken drüber. Es ist aber nicht so, dass wir hektisch sind und sofort reagieren müssten", sagte er dem NDR.

Neuzugang Schlager Kandidat für die Startelf

Von den vier Neuzugängen hat vor allem der Österreicher Xaver Schlager gute Karten, ein Kandidat für die Startelf im ersten Pflichtspiel der Saison zu sein (am 12. August im DFB-Pokal beim Halleschen FC). Der Mittelfeldmann spielt zwar unspektakulär, hat aber eine sehr hohe Passquote und einen guten Abschluss. Außerdem kennt er das System von Glasner noch aus Salzburg und die beschriebenen Kinetik-Übungen ebenfalls.

Chemie zwischen Glasner und Schmadtke stimmt

Hilfreich für einen guten Saisonstart ist wie immer auch die Stimmung im Team. Die neuen Spieler haben offensichtlich keine Probleme sich zu integrieren. Auch weil alle die deutsche Sprache zumindest verstehen. Die erfolgreiche vergangene Saison tut ihr Übriges. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch wie ausgiebig sich Glasner und Schmadtke austauschen. Dass beide sich während des Trainings in Schladming immer wieder, manchmal über eine halbe Stunde lang, wahlweise auf der schattigen Trainerbank oder direkt im Mittelkreis unterhalten, ist auch deshalb bemerkenswert, weil zwischen Schmadtke und Glasners Vorgänger Bruno Labbadia vorsichtig ausgedrückt eher Eiszeit herrschte.

Zurückhaltung bei den Saisonzielen

Trotz dieser positiven Umstände und Voraussetzungen will sich beim VfL keiner so Recht auf ein Saisonziel festnageln lassen. Von Stabilisierung ist die Rede. Konkrete Ziele wolle man nur intern formulieren, erklärte Schmadtke. Diese Haltung ist verständlich. Niemand weiß so Recht, wie der VfL die ungewohnte Dreifach-Belastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League wegstecken wird. Auch ob und wie das neue Spielsystem im Ernstfall funktioniert, ist noch offen.

Vermutlich wird man diesbezüglich erst im Oktober schlauer sein. Aber wenn, dann dürfen sich die Gegner warm anziehen, prophezeit Offensiv-Allrounder Admir Mehmedi: "Wenn es soweit ist, dass wir das perfektioniert haben, werden die Leute viel Freude am VfL Wolfsburg haben." So viel Freude wie die VfL-Spieler an den neuen Trainingsmethoden von Oliver Glasner.

