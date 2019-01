Stand: 12.01.2019 20:04 Uhr

VfL Wolfsburg: Entspannt nach Europa? von Thorsten Iffland, NDR Hörfunk

Nach aufgeregten Jahren ist beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wieder Ruhe eingekehrt. Das war auch im Trainingslager in Portugal zu spüren. Die Mischung aus Konzentration und Entspannung stimmte. Von Europa wollte beim Tabellenfünften trotzdem niemand so richtig reden.

Bruno Labbadia und seine Trainerkollegen Olaf Janßen und Eddy Sözer liegen zu dritt am sonst menschenleeren Strand. Sie genießen die wärmende Sonne, einen kalten Drink und den endlosen Blick auf den Atlantik. Was sich nach einer Szene aus dem Urlaub anhört, ist sinnbildlich für das Trainingslager des VfL Wolfsburg in Portugal. Damit ist keineswegs gemeint, dass zu wenig trainiert wurde oder gar der Schlendrian eingekehrt ist. Labbadia hat seine Bundesligakicker ganze 21 Mal auf den Trainingsplatz gebeten. Dazu zwei Testspiele. Viel mehr prägten die Tage von Almancil eine große Gelassenheit, eine gute Stimmung und die richtige Mischung aus Konzentration während der Einheiten und Abschalten danach.

Gerade im Vergleich zu den Vorjahren war dieses Wintertrainingslager fast schon langweilig, weil unspektakulär und ruhig. "Das hat mit den letzten zwei Jahren gar nichts zu tun, das sind zwei verschiedene Welten", konstatierte VfL-Eigengewächs Maximilian Arnold. Und tatsächlich: Kein nervöser Sportdirektor, der dauernd am Telefon hängt. Kein Trainer, der sich nicht sicher sein kann, wie lange er noch seinen Job hat. Und auch nicht beinahe täglich Neuvorstellungen von Spielern, die irgendwie versuchen sollen, den Verein in der Liga zu halten.

Der VfL Wolfsburg ist mit einer überraschend guten Punkteausbeute im Gepäck nach Portugal geflogen (28 Zähler und Tabellenplatz fünf) und damit in einer wesentlich entspannteren Situation als im Abstiegskampf in den Jahren zuvor. Dass sich über dem topmodernen Trainingsgelände während der gesamten Zeit nicht eine Wolke blicken ließ, war natürlich auch ganz nach dem Geschmack von VfL-Trainer Labbadia. Angesprochen auf die Frage, ob es einen Gewinner bei diesem Trainingslager gab, sagte der Coach nur: "die Mannschaft". Und in der Tat: einzelne Spieler hervorzuheben fällt schwer. Das Kollektiv funktioniert beim VfL. Offensichtlich auch noch nach der Winterpause.

Zumindest die beiden Testspiele gegen den niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim und gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka konnten die Niedersachsen deutlich gewinnen. Ohne gegen die schwachen Gegner zu glänzen, gewann man jeweils mit 3:0.

Dass Labbadia am Ende trotzdem nicht von einem perfekten Trainingslager sprechen wollte, lag möglicherweise an den kleineren gesundheitlichen Problemen mit denen sich gleich drei Stammspieler herumplagten. Während Torwart Koen Casteels wegen eines Infekts ein paar Einheiten versäumte, fehlte Stürmer Wout Weghorst gleich mehrere Tage beim Mannschaftstraining. Der Niederländer knickte mit dem Fuß um und trainierte individuell. Beim abschließenden Testspiel verletzte sich dann auch noch Sturmpartner Daniel Ginczek. Er musste nach einem Tritt auf den Knöchel ausgewechselt werden. Am Montag steht eine MRT-Untersuchung an, um Klarheit über die Schwere der Verletzung zu erlangen.

Unabhängig davon ist keine Verstärkung mehr in dieser Transferperiode geplant. Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht keinen Grund zu handeln: Man habe nicht den Druck etwas verändern zu müssen, um die sportlichen Ziele zu erreichen. Eher wolle man die Gruppe noch verkleinern, so Schmadtke. Paul-Georges Ntep oder auch Jeffrey Bruma sind nur zwei, die schon länger auf der Abschussliste stehen. Alle anderen haben das Ziel, in der Rückrunde den fünften Tabellenplatz zu verteidigen. Das wäre gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Europa League.

Das Wort "Europa" wollte dennoch so richtig niemand in den Mund nehmen. Kein Wunder: Der VfL ist nach zwei Relegations-Dramen ein gebranntes Kind. Die starke Hinrunde bestätigen, das wird auch in den Augen von Kapitän Josuha Guilavogui ohnehin "nicht einfach". Möglich ist es aber, wenn der VfL den "Flow" aus den letzten Spielen des Jahres 2018 mitnehmen kann. Aufgrund des schweren Auftaktprogramms (auf Schalke und zu Hause gegen Leverkusen) wird früh klar sein, wohin der Weg der Wolfsburger führt. Ob es rund um den Verein wirklich auch so ruhig und entspannt bleibt wie in diesen Tagen an der Algarve. Am Strand. Mit Blick auf den Atlantik. Unter der wärmenden Sonne. Bei kühlen Drinks.

