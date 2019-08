Stand: 31.08.2019 18:02 Uhr

Paderborn bremst Wolfsburg aus - Schlager schwer verletzt von Matthias Heidrich, NDR.de

Nach zwei Auftaktsiegen hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn kamen die Niedersachsen am Sonnabend nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Wolfsburgs Bester, Josip Brekalo, erzielte das Tor für die ansonsten harmlose Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, der am Sonntag zu Gast im NDR Sportclub ist. "Uns hat heute die letzte Präzision und Konsequenz gefehlt, es war nicht unser bestes Spiel", sagte VfL-Kapitän Josuha Guilavogui in NDR Interview.

Schlager zieht sich Knöchelbruch zu

Für die zuletzt so hoch gelobten Wolfsburger begann die erste Hälfte mit einem herben Rückschlag. Neuzugang Xaver Schlager zog sich ohne gegnerische Einwirkung eine Fußverletzung zu, musste nach langer Behandlungspause vom Feld getragen werden und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Coach Glasner teilte im NDR Interview nach der Partie mit, dass sich Schlager einen Knöchelbruch zugezogen hat. "Ich habe mit dem Arzt gesprochen. Er muss operiert werden und ich denke, dass der Herbst für ihn gelaufen ist", sagte Glasner.

3.Spieltag, 31.08.2019 15:30 Uhr VfL Wolfsburg 1 SC Paderborn 1 Tore: 0: 1 Oliveira Souza (12.) 1 :1 Brekalo (56.)

VfL Wolfsburg: Casteels - Knoche, Guilavogui, Brooks - William, Schlager (11. Gerhardt), Arnold, Roussillon - Brekalo (86. Klaus), Victor (55. Mehmedi) - Weghorst

SC Paderborn: J. Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Vasiliadis, Gjasula - Oliveira Souza (81. Holtmann), Antwi-Adjej - Mamba (66. Sabiri), S. Michel (86. Zolinski)

Zuschauer: 23750



Für den Österreicher kam Yannick Gerhardt (11.) in die Partie und musste gleich mit anschauen, wie Paderborn in Führung ging. Nach einem Einwurf waren die Gäste blitzschnell vor dem VfL-Tor, wo Cauly Oliveira Souza per Direktabnahme traf (12.). Der VfL hatte zwar mehr vom Spiel, zwingende Torchancen konnten sich die Gastgeber gegen konzentrierte Paderborner aber nicht erspielen. Einzig Brekalo sorgte mit seinen Dribblings für ein bisschen Gefahr vor dem Strafraum der Gäste. In Abschlussposition brachte er seine Kollegen allerdings nicht.

Glücksgriff Mehmedi

Da sich auch nach der Pause kein produktives Offensivspiel bei den "Wölfen" entwickelte, reagierte Glasner. Er brachte Admir Mehmedi für den enttäuschenden Joao Victor (55.). Ein Glücksgriff. Mit seinem ersten Ballkontakt bereitete Mehmedi den Ausgleich für den VfL vor. Brekalo jagte den Ball von der Strafraumgrenze unhaltbar ins kurze Eck - 1:1 (56.). Im Anschluss hatten die Wolfsburger allerdings Glück, dass Sven Michel zweimal frei vor Koen Casteels scheiterte (60., 75.). Überhaupt machte die VfL-Defensive keinen sattelfesten Eindruck.

Klaus verpasst Siegtreffer

In der Nachspielzeit hätte Felix Klaus trotzdem noch den dritten Sieg in Folge für den VfL klarmachen können. Der VfL-Akteur brauchte den Ball eigentlich nur über die Linie schieben, doch Mohamed Dräger rettete vor selbiger (90.+4).

Den unrühmlichen Schlusspunkt setzte allerdings kein Spieler, sondern Referee Daniel Schlager, der für das überharte Einsteigen von Klaus Gjasula gegen Gerhardt nur Gelb zeigte (90.+6).

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.09.2019 | 22:55 Uhr