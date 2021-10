Neuer Trainer in Wolfsburg: Folgt Kohfeldt auf van Bommel? Stand: 25.10.2021 08:31 Uhr Auf der Trainer-Liste des VfL Wolfsburg steht nach übereinstimmenden Medienberichten Florian Kohfeldt ganz weit oben. Die "Wölfe" suchen einen Nachfolger für den beurlaubten Mark van Bommel.

Wie es bei den Niedersachsen nach der überraschenden Freistellung vom Niederländer, der erst zu Saisonbeginn beim VfL angeheuert hatte, kurzfristig weitergeht, ist noch nicht bekannt. Die Wolfsburger sind seit acht Pflichtspielen sieglos und in der Bundesliga von Rang eins auf neun durchgereicht worden. Womöglich wurde noch kein Interimstrainer benannt, zum Beispiel mit Van-Bommel-Assistent Michael Frontzeck, weil es mit einem neuen Chefcoach schnell gehen könnte.

Kohfeldt war im Mai dieses Jahr bei Werder Bremen von seinen Aufgaben entbunden worden. Am letzten Bundesliga-Spieltag betreute Thomas Schaaf die Grün-Weißen und die Hanseaten stiegen trotz des Trainerwechsels ab. Der 39-jährige Kohfeldt hat seitdem keinen neuen Club übernommen, arbeitet seit dieser Saison allerdings als TV-Experte.

Auch Terzic gehört zu Top-Kandidaten

Hoch angesehen ist bei den Wolfsburger Verantwortlichen offenbar auch Edin Terzic von Borussia Dortmund. Der 38-Jährige hatte in der vergangenen Saison interimsweise die Profis des BVB betreut und das Team zum DFB-Pokalsieg geführt. Als neuer Trainer wurde jedoch Marco Rose verpflichtet und Terzic trat wieder ins zweite Glied zurück. Aktuell arbeitet Terzic als Technischer Direktor.

Allerdings werden in den Medien auch noch weitere Kandidaten genannt, die infrage kämen: Domenico Tedesco (zuletzt Spartak Moskau), der frühere Dortmunder Lucien Favre oder der Ex-Kieler Ole Werner.

Das nächste Pflichtspiel steht am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) bei Bayern Leverkusen an. In der Champions League haben die Wolfsburger in dieser Woche spielfrei.

