Stand: 20.09.2018 12:21 Uhr

VfL Wolfsburg: Mit Rotation zum Startrekord?

Felix Uduokhai war in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Auf 19 Einsätze kam der Jungprofi, 17 Mal stand der 21-Jährige dabei sogar in der Startelf der "Wölfe". In der laufenden Spielzeit hingegen sieht es ganz anders aus. VfL-Trainer Bruno Labbadia vertraute in allen vier Pflichtspielen derselben Defensivformation: Jérôme Roussillon und William auf den Außenpositionen, Robin Knoche und John-Anthony im Zentrum - Uduokhai durfte lediglich beim 3:1-Erfolg in Leverkusen für sechs Minuten ran. Mit dem Start in die englische Woche könnte jedoch die Zeit des frisch gebackenen U21-Nationalspielers gekommen sein. Im Training vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) ließ Labbadia Uduokhai in der vermeintlichen A-Elf ran.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















"Wölfe" haben besten Saisonstart vor Augen

Angesprochen auf seine Startelf-Chancen, hielt sich der VfL-Youngster in der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" zurück: "Es steht mir nicht zu, etwas dazu zu sagen. Weil John absolut fit ist. Wir versuchen, dass jeder gut durchkommt, dass jeder von der Gesundheit her auch fit bleibt - das ist das Wichtigste. Und dass wir als Mannschaft die Punkte holen." Das funktionierte bislang ganz gut - sieben Zähler holten die bislang noch ungeschlagenen "Wölfe" in ihren ersten drei Ligaspielen. Gelingt gegen Freiburg ein Sieg, wäre der beste Bundesligastart der Vereinsgeschichte perfekt.

Labbadia lobt Comeback-Qualitäten

Labbadia: "Mit Freude zum Erfolg" NDR Info - Sport aktuell - 20.09.2018 14:25 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Der VfL Wolfsburg ist mit sieben Punkten aus drei Spielen gut in die Saison gestartet und spielt am Wochenende gegen Freiburg. VfL-Trainer Bruno Labbadia im Interview.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

VfL-Coach Labbadia freut sich derzeit aber nicht nur über seine eingespielte Defensive, sondern auch die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft. In Leverkusen und beim 2:2 gegen die Hertha punkteten die Niedersachsen zuletzt zweimal trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes. "Wir sind immer wieder aufgestanden. Das nehme ich am meisten mit", erklärte der Trainer im "kicker". Labbadia hat seinem Team eine neue, offensive Spielweise eingeimpft, wohl wissend, "dass der Schuss auch nach hinten losgehen kann". Trotzdem will der Coach weiter am forschen Auftreten festhalten: "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Auf der Pressekonferenz am Donnerstag fand der VfL-Coach zudem lobende Worte für seine Profis: "Was uns zuletzt Freude bereitet hat ist, dass wir die Grundlagen gut umgesetzt haben. Aber wir haben auch guten Fußball gespielt."

Kleines Fragezeichen hinter Brekalo-Einsatz

Personell hat Labbadia bis auf die länger verletzten Josuha Guilavogui und Felix Klaus alle Mann an Bord. Ignacio Camacho (muskuläre Probleme) und Yannick Gerhardt (Bluterguss im Hüftbereich) haben ihre Verletzungen auskuriert. Ein kleines Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Josip Brekalo: "Er konnte wegen einer Magenverstimmung am Mittwoch nicht trainieren und heute nur Fahrrad fahren", sagte Labbadia am Donnerstag: "Wir müssen abwarten, ob er bereit ist." Eine Alternative wäre Admir Mehmedi.

Weitere Informationen NDR 1 Niedersachsen Vom Fußballprofi zum Integrationsbeauftragten NDR 1 Niedersachsen Nach Pablo Thiams Karriere-Ende als VfL Wolfsburg Spieler blieb er dem VfL treu - als sportlicher Leiter der U23 und Integrationsbeauftragter. Wir sprechen mit ihm über seine Arbeit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 22.09.2018 | 15:00 Uhr