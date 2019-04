Stand: 25.04.2019 16:47 Uhr

VfL Wolfsburg: Mbabu erster Neuzugang

Zwei Tage nach der Bekanntgabe, dass Oliver Glasner neuer Trainer wird, hat der VfL Wolfsburg auch seine ersten Spieler-Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht: Der Schweizer Nationalverteidiger Kevin Mbabu kommt vom Meister Young Boys Bern und erhält bei den Niedersachsen einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Schmadtke: "Überzeugt durch Robustheit und Tempo"

Mit Mbabu schließt der VfL die Baustelle hinten rechts. VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke hatte zuletzt bestätigt, dass die Verträge von Paul Verhaegh und Sebastian Jung nicht verlängert werden. Der Brasilianer William, der dritte Rechtsverteidiger im Kader, ist immer für einen Patzer gut. Der 24-jährige Mbabu hat in den vergangenen Jahren als offensivstarker Rechtsverteidiger viel Werbung in eigener Sache betrieben - und gerade mit Bern sehr früh mit riesigem Vorsprung vor dem FC Basel den zweiten Titel in Folge klargemacht. "Er überzeugt durch Robustheit und Tempo und ist ein Spieler, der sowohl als Fußballer, als auch als Mensch gut zum VfL Wolfsburg passt", sagte Schmadtke.

Mbabu bekommt die Rückennummer 19

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Abenteuer Bundesliga", sagte Mbabu, der seine künftige VfL-Rückennummer als weiteren Ansporn sieht. "Ich kenne natürlich die Bedeutung der Nummer 19, die Junior Malanda getragen hat. Es ist eine große Ehre für mich, mit dieser Nummer spielen zu dürfen und es ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ein zusätzlicher Antrieb, alles dafür zu tun, ihr gerecht zu werden."

