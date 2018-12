Stand: 20.12.2018 15:58 Uhr

Limits? Gibt es beim VfL Wolfsburg derzeit nicht von Matthias Heidrich, NDR.de

Zweimal in Folge gerade so in der Relegation gerettet und nun ein Europapokal-Aspirant: Was ist beim Bundesliga-Team der Stunde, dem VfL Wolfsburg, in den vergangenen Monaten passiert?

Abstiegskampf, Trainerwechsel, Machtvakuum in der Führungsetage: Das waren die Schlagworte, die dem Bundesligisten VfL Wolfsburg vor gar nicht allzu langer Zeit zugeordnet wurden. Im Dezember 2018 scheinen diese tristen Zeiten weit weg. Nun ist vom Europapokal die Rede, wenn die Sprache auf die "Wölfe" kommt. Vor dem letzten Spiel des Jahres am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) grüßen die Niedersachsen von Tabellenplatz sechs, nur drei Punkte entfernt von den Champions-League-Rängen.

Labbadia: "Schöne Serie tut uns gut"

"Das tut uns nach den letzten zwei Jahren sehr gut", sagte Trainer Bruno Labbadia zu der "schönen Serie" von zuletzt vier Siegen und einem Remis. Wo die Reise des wiedererstarkten Meisters von 2009 noch hingehen soll? "Wir haben immer gesagt, wir setzen uns keine Limits", kann Labbadia aktuell forsch zu Protokoll geben. Aber warum sind die "Wölfe" auf einmal wieder ein Team für das obere Tabellendrittel?

Fußballsachverstand in der Führungsetage

Weil der vom VW-Konzern großzügig ausgestattete Club nach Monaten der sportlichen Führungslosigkeit wieder Strukturen geschaffen hat, die Erfolg wahrscheinlicher machen. Jörg Schmadtke wurde als Geschäftsführer Sport geholt, Identifikationsfigur Marcel Schäfer als Sportdirektor eingebunden und Michael Meeske in den Vorstand berufen. Viel Fußballsachverstand, der aber klug genug ist, im Tagesgeschäft nicht allzu prominent aufzutreten.

Zahlen sprechen für den VfL

Dort gehört die Bühne Coach Labbadia und seinem Team. Das hat der 52-Jährige konditionell, mental und taktisch auf Vordermann gebracht. Rang drei bei den meisten Sprints, Platz zwei bei den intensiven Läufen und Vierter in puncto gewonnene Zweikämpfe: Die Zahlen sprechen für den VfL. Der Wolfsburger Ballbesitzfußball glänzt nicht immer, aber er funktioniert.

Weghorst und Ginczek schlagen ein

Labbadia hat zusammen mit Schmadtke und Schäfer eine gute Mischung gefunden, die auf dem Platz als Einheit auftritt. Die Baustelle Sturmzentrum wurde mit den Transfers von Wout Weghorst (sechs Tore) und Daniel Ginczek (fünf) sehr gut geschlossen. Der neue Linksverteidiger Jerome Roussillon überzeugt ebenfalls. Admir Mehmedi hat Labbadia als Zehner quasi wiederentdeckt und Josuha Guilavogui scheint als Kapitän (von der Mannschaft gewählt) ein Glücksgriff zu sein. Er meldete sich nach seinem Kreuzbandriss in Rekordzeit zurück.

Auch ein Zeichen der neuen "Wölfe"-Mentalität, die laut Schmadtke dringend notwendig war: "Wenn der weltgrößte Autobauer dein Mutterkonzern ist, dann kannst du nicht jedes Jahr in der Relegation landen oder Platz 14 verteidigen. Da musst du dich irgendwann auch in die obere Tabellenhälfte bewegen."

