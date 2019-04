Stand: 18.04.2019 10:47 Uhr

Ein Schweizer Meister für den VfL Wolfsburg

Einen neuen Trainer hat der VfL Wolfsburg noch nicht verpflichtet, doch Manager Jörg Schmadtke ist auf dem Transfermarkt bereits umtriebig. Der erste Neuzugang ist nun im Anflug: Der Schweizer Nationalverteidiger Kevin Mbabu soll von Meister Young Boys Bern nach Niedersachsen wechseln und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet werden. "Mit dem Spieler sind wir uns einig", sagte Schmadtke dem "kicker". Mit den Young Boys ist noch die Höhe der Ablöse zu klären, sie soll sich auf mehr als sieben Millionen Euro belaufen.

Verhaegh und Jung sollen gehen

Mit Mbabu würde der VfL die Baustelle hinten rechts schließen. Schmadtke hatte zuletzt bestätigt, dass die Verträge von Paul Verhaegh und Sebastian Jung nicht verlängert werden. Der Brasilianer William, der dritte Rechtsverteidiger im Kader, ist immer für einen Patzer gut. Der 23-jährige Mbabu hat in den vergangenen Jahren als offensivstarker Rechtsverteidiger viel Werbung in eigener Sache betrieben - und gerade mit Bern sehr früh mit riesigem Vorsprung vor dem FC Basel den zweiten Titel in Folge klargemacht.

Roussillon "wichtiger Baustein für die Zukunft"

Unbedingt in Wolfsburg bleiben soll Jerome Roussillon. Der französische Neuzugang des vergangenen Sommers ist in Wolfsburg voll eingeschlagen. Defensivstärke paart der 26-Jährige mit wichtigen Offensiv-Impulsen für das Spiel des VfL. Drei Tore und fünf Assists sprechen für sich. Nicht nur für Schmadtke ist Roussillon, der mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit großer europäischer Clubs erregt haben soll, "ein wichtiger Baustein für die Zukunft" des VfL Wolfsburg.

