Casteels' Zu-Null-Serie reißt - Wolfsburg verliert auch in der Liga Stand: 06.03.2021 17:35 Uhr Nach neun Bundesligaspielen in Folge ohne Niederlage, davon sieben ohne Gegentreffer, hat es den VfL Wolfsburg wieder erwischt. Drei Tage nach dem Aus im DFB-Pokal verloren die Niedersachsen bei der TSG Hoffenheim mit 1:2 (1:2), sind aber weiterhin Dritter.

von Matthias Heidrich

Nach gut 673 Minuten war es soweit: Wolfsburgs Torwart Koen Casteels musste nach einer Ewigkeit in der Liga wieder hinter sich greifen. In Sinsheim waren gerade einmal acht Minuten gespielt, als Christoph Baumgartner die Zu-Null-Serie des Belgiers beendete - und wie! Der Österreicher legte sich eine halbhohe Hereingabe mit der Brust perfekt selbst vor und hämmerte den Ball aus der Drehung unter die Latte zum 1:0 ins VfL-Tor. Casteels war machtlos, konnte sich aber auf seine Teamkollegen verlassen.

Torjäger Weghorst trifft wieder

In der 23. Minute schickte Xaver Schlager Wout Weghorst mit einem schönen Steilpass auf die Reise. Der Niederländer blieb vor Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann cool und chippte die Kugel zum Ausgleich ins linke Eck - das 15. Saisontor für Weghorst, der in der Liga zuletzt Anfang Februar beim 2:0 in Augsburg getroffen hatte.

Richtig rund lief es für die "Wölfe" aber nicht - vor allem im Defensivverhalten. Kurz vor der Pause stimmte die Zuordnung in der Zentrale nicht - Andrej Kramaric war der Nutznießer und netzte frei vor Casteels zum 2:1 für die TSG ein (41.).

Wolfsburg überlegen, aber nicht zwingend genug

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Wolfsburger das Kommando, drückten die TSG in die Defensive. Allerdings konnte sich der VfL nur sporadisch zwingende Torchancen erspielen. Die aus der 61. Minute hätte zum Ausgleich führen müssen. Wieder Weghorst bekam den Ball von Admir Mehmedi butterweich serviert, doch der Kopfball des Stürmers aus kurzer Distanz touchierte nur die Latte.

Otavio sieht Rot

Das Team von Trainer Oliver Glasner war in puncto Engagement nichts vorzuwerfen. Die "Wölfe" stemmten sich mit aller Macht gegen die erste Liga-Pleite seit dem 3. Januar, warfen alles nach vorne. Auch Casteels tummelte sich bei der letzten Ecke vor dem Hoffenheimer Tor. Vergeblich. Doppelt bitter: Den Konter aufs verwaiste VfL-Tor unterband Paulo Otavio mit einer üblen Scherengrätsche von hinten gegen Munas Dabbur und sah dafür völlig zu Recht die Rote Karte (90.+4).

Er wird den Niedersachsen am kommenden Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) im Heimspiel gegen Schlusslicht Schalke 04 ebenso fehlen, wie Schlager und Maxence Lacroix, die beide ihre fünfte Gelbe Karte sahen.

24.Spieltag, 06.03.2021 15:30 Uhr Hoffenheim 2 VfL Wolfsburg 1 Tore: 1 :0 Baumgartner (8.) 1: 1 Weghorst (23.) 2 :1 Kramaric (41.)

Hoffenheim: Baumann - Adams Nuhu, Grillitsch, Richards - Kaderabek, Rudy (90.+2 Bogarde), Samassékou, John (53. Sessegnon) - Baumgartner - Bebou (77. Skov), Kramaric (77. Dabbur)

VfL Wolfsburg: Casteels - Mbabu (46. Victor), Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager (84. Bialek), Arnold - R. Baku, Gerhardt (46. Mehmedi), Steffen (71. Ginczek) - Weghorst

Zuschauer:



Weitere Daten zum Spiel Baumann - Adams Nuhu, Grillitsch, Richards - Kaderabek, Rudy (90.+2 Bogarde), Samassékou, John (53. Sessegnon) - Baumgartner - Bebou (77. Skov), Kramaric (77. Dabbur)Casteels - Mbabu (46. Victor), Lacroix, Brooks, Paulo Otavio - Schlager (84. Bialek), Arnold - R. Baku, Gerhardt (46. Mehmedi), Steffen (71. Ginczek) - Weghorst

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 06.03.2021 | 15:00 Uhr