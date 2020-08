Stand: 29.08.2020 10:27 Uhr

Hammer vor dem Finale: Harder wird Wolfsburg verlassen

Eine Hiobsbotschaft zur Unzeit für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg: Nach übereinstimmenden Medienberichten steht Pernille Harder, "Europas Fußballerin des Jahres 2018", vor einem sofortigen Wechsel zum englischen Frauenfußball-Meister FC Chelsea. Somit wäre das Champions-League-Finale am Sonntag (20 Uhr, im Audio-Livestream bei NDR.de) gegen Olympique Lyon in San Sebastian das letzte Spiel der dänischen Nationalspielerin für die Wolfsburgerinnen.

Harders Vertrag in Wolfsburg läuft eigentlich noch bis 2021. Laut "Sportbuzzer"-Informationen sind die Blues bereit, eine Bundesliga-Rekordablöse von 350.000 Euro für die Dänin zu zahlen.

105 Tore in 113 Pflichtspielen

Für den deutschen Meister und Pokalsieger wäre der Weggang der 27-Jährigen ein herber Verlust: In der abgelaufenen Bundesligasaison erzielte Harder 27 Treffer und holte sich damit die Torjägerkrone. Harder war im Januar 2017 vom FC Linköping (Schweden) nach Niedersachsen gewechselt. Mit einer Quote von 105 Toren in 113 Pflichtspielen hatte sie großen Anteil am Erfolg des VfL, der seither immer das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewann.

Mit Partnerin Magdalena Eriksson beim FC Chelsea?

Dass Harder gerne den VfL verlassen möchte, ist nichts Neues. Die Offensivallrounderin will gerne wieder mit ihrer Partnerin Magdalena Eriksson in einer Mannschaft zusammenspielen. Die schwedische Innenverteidigerin kickt seit 2017 bei Chelsea. "Es ist klar, dass wir uns vermissen, daher ist geplant, dass wir spätestens nach Ablauf meines Vertrages wieder miteinander spielen", hatte Harder bereits im vergangenen März dem schwedischen TV-Sender "Fotbollskanalen" gesagt. Nun scheint es schon früher ein Wiedersehen zu geben.

Weitere Informationen Murmeltiertag für VfL-Frauen: Wieder gegen Lyon Wolfsburg gegen Lyon - dieses Duell ist in der Champions League der Frauen ein Klassiker. Die Chancen stehen so gut wie lange nicht, dass der VfL den Seriensieger am Sonntag entthront. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 29.08.2020 | 12:25 Uhr