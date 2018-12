Stand: 18.12.2018 08:58 Uhr

Ginczeks gierige Wolfsburger: "Alles ist möglich"

Es läuft momentan beim VfL Wolfsburg, allen voran bei Daniel Ginczek: Zehn Punkte haben die Niedersachsen aus den jüngsten vier Bundesligapartien geholt, Stürmer Ginczek schoss dabei drei Tore und war an weiteren drei Treffern mit Vorlagen beteiligt. Der 27-Jährige sprüht vor Tatendrang und will im heutigen Heimspiel (20.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen den VfB Stuttgart und am darauffolgenden Sonntag in Augsburg den Lauf fortsetzen: "Es ist noch kein Urlaub. Es sind noch sechs Punkte zu vergeben. Die wollen wir auch mitnehmen." Dann würde der Beinahe-Absteiger der vergangenen zwei Jahre als Anwärter auf einen internationalen Startplatz in die Rückrunde starten.

So könnte der VfL Wolfsburg spielen





















"Irgendwann wirst du für den Aufwand belohnt"

Der Wolfsburger Aufschwung ist eng mit dem bulligen Stürmer verbunden. Beim jüngsten 2:0 in Nürnberg ebnete er mit seinem fünften Saisontor den Weg zum Sieg. Er jubelte aber wegen seiner FCN-Vergangenheit nach dem 1:0 nur dezent. Nun geht es gegen Stuttgart, ein weiterer Ex-Club. Im Sommer war Ginczek für zehn Millionen Euro von den Schwaben zum VfL gekommen. Die Saison in Wolfsburg begann gut, mit den Siegtreffern im ersten DFB-Pokalspiel in Elversberg sowie beim Bundesliga-Auftakt gegen Schalke 04 (2:1). Doch danach fiel Ginczek in ein Leistungsloch und blieb in zehn Ligapartien ohne Torbeteiligung. Jetzt aber habe er wieder "Spaß", erklärte der Angreifer. "Ich bin froh, dass ich fit und gesund bin - ich versuche einfach Gas zu geben. Irgendwann wirst du für diesen Aufwand halt belohnt." Lobende Worte gab es auch vom Trainer: "Er hat eine unfassbar gute Abschlussstärke", sagte Bruno Labbadia.

"Nach oben ist alles möglich"

Labbadia: "Wir wollen hier etwas entwickeln" NDR Info - Sport aktuell - 17.12.2018 14:25 Uhr Autor/in: Klein, Kristoffer Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga in vier Spielen in Folge gepunktet - Rekord unter Bruno Labbadia. Im NDR Interview erklärt der Trainer sein Erfolgsrezept.







5 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ginczek ordnete den Sieg in Nürnberg auch richtig ein, legte den Finger in die Wunde, als er den schwachen VfL-Auftritt im ersten Durchgang ansprach: "Da hat uns die Tiefe im Spiel gefehlt, vorn war bei uns zu wenig Bewegung", übte der Stürmer sogar Selbstkritik. Aber nach dem Seitenwechsel "haben wir den Schalter dann umgelegt, wir waren aggressiver in den Zweikämpfen und haben diese zwei Chancen genutzt. Das war ein Arbeitssieg", resümierte Ginczek. Stellt sich die Frage, wie lange der Wolfsburger Lauf noch anhält. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ein Spieler zwingend eine Pause braucht. Ich gehe davon aus, dass jeder unseren Power-Fußball spielen kann", erklärte VfL-Coach Labbadia am Montag. In Sachen Zielsetzung hielt er sich bedeckt: "Wir versuchen, das Optimale aus unseren Spielen herauszuholen. Wir sollten uns kein Limit setzen." Das tut Ginczek auch nicht: "Nach oben ist alles möglich."

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr 10 Bilder Die Bundesliga-Rekordspieler der "Wölfe" Diego Benaglio und Marcel Schäfer sind die Wolfsburger Bundesliga-Rekordspieler. Maximilian Arnold ist der einzige noch aktive VfL-Profi in den Top Ten der Dauerbrenner im "Wölfe-Trikot". Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Bundesligashow | 18.12.2018 | 20:00 Uhr