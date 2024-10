Effektiv in Bochum: VfL Wolfsburg feiert zweiten Saisonsieg Stand: 05.10.2024 17:27 Uhr Mit einer unterm Strich souveränen Leistung hat Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Niedersachsen gewannen am Sonnabend beim VfL Bochum mit 3:1 (2:0).

von Matthias Heidrich

Tiago Tomas (21.) und zwei Mal Jonas Wind (37., 88./FE) trafen für die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl. Zwischenzeitlich hatte Myron Boadu (72.) für Bochum verkürzt.

Sieben Punkte aus sechs Spielen liest sich auf den ersten Blick wenig überzeugend für die ambitionierten Wolfsburger. Allerdings haben die "Wölfe" mit dem FC Bayern München (2:3), Meister Bayer Leverkusen (3:4) und Vize-Meister VfB Stuttgart (2:2) ein hartes Auftaktprogramm gehabt.

Nach der Länderspielpause, wenn es gegen Werder Bremen, den FC St. Pauli und Augsburg geht, wird sich zeigen, ob das Hasenhüttl-Team den Blick weiter nach oben richten darf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Handelfmeter für Bochum zurückgenommen

In Bochum hätte es für den VfL früh in die falsche Richtung laufen können. Nach 18 Minuten zeigte Schiedsrichter Max Burda auf den Punkt, nachdem Boadu Aster Vranckx an den vor dem eigenen Körper angelegten Ellbogen geschossen hatte. Die Szene hielt der Videoüberprüfung allerdings nicht stand - Referee Burda nahm seinen Pfiff zu Recht zurück.

Tomas und Wind treffen für Wolfsburg

Nur 80 Sekunden später traf Tomas zum 1:0 für die Wolfsburger (21.). In die Kategorie Weltklasse fiel der vorbereitende Pass von Mohammed Amoura per Außenrist durch drei Bochumer hindurch.

Drückend überlegen waren die "Wölfe" in einer temporeichen Partie keineswegs, dafür aber eiskalt vor dem VfL-Tor. Wind erhöhte per Direktabnahme nach 37 Minuten auf 2:0. Die Vorarbeit kam erneut vom quirligen Amoura.

Amoura scheitert am Innenpfosten

Ein eigener Treffer war dem Algerier allerdings nicht vergönnt. Nach einem fast perfekten Konter traf er nur den Innenpfosten (53.). Die Gäste verpassten die Vorentscheidung und so kamen die Bochumer auf, drückten auf den Anschlusstreffer und wurden belohnt. Boadu verkürzte auf 1:2 (72.).

VAR hilft - Wind sorgt für die Entscheidung

Wolfsburg wachte nach diesem Warnschuss wieder auf, investierte wieder mehr in die Offensive und wurde sofort gefährlich. Patrick Wimmer traf die Latte (79.), Amoura scheiterte an VfL-Torwart Patrick Drewes, ehe der Kölner Keller half. Ibrahima Sissoko hatte Amoura im Strafraum getroffen. Burda schaute sich die Szene noch einmal an und entschied zu Recht auf Foulelfmeter.

Wind scheiterte zunächst an Drewes, schob im Nachschuss aber zum 3:1 für die Wolfsburger ein (88.) und sicherte dem VfL so den zweiten "Dreierpack" in dieser Saison.

6.Spieltag, 05.10.2024 15:30 Uhr VfL Bochum 1 VfL Wolfsburg 3 Tore: 0: 1 Tomás (21.) 0: 2 Wind (37.) 1 :2 Boadu (72.) 1: 3 Wind (88.)

VfL Bochum: Drewes - Passlack, Ordez (88. Baldé), Medic, Wittek - Sissoko, Losilla (60. Broschinski), Bero - de Wit (60. Daschner) - P. Hofmann, Boadu (88. Miyoshi)

VfL Wolfsburg: Grabara - Baku (73. K. Fischer), Bornauw, Vavro, Koulierakis - Vranckx (79. Özcan), Arnold, Tomás (73. Wimmer), J. Kaminski (79. Gerhardt) - Wind, Amoura (90.+4 Mæhle)

Zuschauer: 24630



Weitere Daten zum Spiel Drewes - Passlack, Ordez (88. Baldé), Medic, Wittek - Sissoko, Losilla (60. Broschinski), Bero - de Wit (60. Daschner) - P. Hofmann, Boadu (88. Miyoshi)Grabara - Baku (73. K. Fischer), Bornauw, Vavro, Koulierakis - Vranckx (79. Özcan), Arnold, Tomás (73. Wimmer), J. Kaminski (79. Gerhardt) - Wind, Amoura (90.+4 Mæhle)24630

Dieses Thema im Programm: Die NDR 2 Bundesligashow | 05.10.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga VfL Wolfsburg Wolfsburg