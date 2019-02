Stand: 31.01.2019 16:22 Uhr

Wolfsburg gegen Hertha und die "Wellenbewegungen"

Der Start ins neue Jahr ist mächtig in die Hose gegangen: zwei Spiele, null Punkte und fünf Gegentore. Unruhe kommt beim VfL Wolfsburg, der auf Bundesliga-Rang fünf überwintert hatte, trotzdem nicht auf. Manager Jörg Schmadtke verzichtete bewusst darauf, die Transferperiode für Umbaumaßnahmen am Kader zu nutzen, sondern stellte sich demonstrativ hinter die vorhandenen Spieler. "Wenn alle Spieler fit sind und alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, sind wir sehr schwer schlagbar", sagte Trainer Bruno Labbadia. "Wir stecken aber auch noch mitten in der Entwicklung. Deswegen gibt es auch immer wieder Wellenbewegungen." Dem Bild folgend müsste auf das Wellental bald ein Hoch folgen - am besten schon am Sonnabend (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) beim Auswärtsspiel in Berlin.

Personalsorgen vor Auftritt in der Hauptstadt

VfL Wolfsburg: Gibt es jetzt den Bruno-Effekt? Starke Hinrunde - dann Absturz. Droht dem VfL Wolfsburg der Bruno-Effekt? Die Mannschaft hat zuletzt zweimal verloren - und klagt auch vor dem Spiel in Berlin über viele Verletzte.







Personell steht es allerdings nicht zum Besten für die "Wölfe". Neben den Langzeitverletzten Daniel Ginczek (Bänderverletzung im Sprunggelenk) und Ignacio Camacho (Operation am Sprunggelenk) drohen bei der Hertha auch noch Kapitän Josuha Guilavogui (Oberschenkelzerrung) und Admir Mehmedi (Adduktorenprobleme) auszufallen. Ihr Einsatz stehe "auf wackligen Füßen", erklärte Labbadia am Donnerstag. Der VfL sei mit dem Ausfall von gleich vier Stammspielern und eben ohne Neuzugänge auf einem "schmalen Grat" unterwegs.

Schmadtke macht vierten Abgang perfekt

Doch der Coach und sein Team wollen nach eigener Aussage nicht lamentieren. "Wir haben in der Hinrunde schon Spielerausfälle ausgeglichen, indem wir das System angepasst und als Mannschaft funktioniert haben. So wollen wir das jetzt auch machen", betonte Labbadia, dem für die Rückrunde ein insgesamt immer noch 27-köpfiger Profi-Kader zur Verfügung steht.

Am letzten Tag der Transferperiode konnte Schmadtke mit dem vierten Abgang noch einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste streichen: Nach Riechedly Bazoer, Jakub Blaszczykowski und Paul Seguin hat auch Jeffrey Bruma die Niedersachsen verlassen. Der niederländische Innenverteidiger spielt bis zum Sommer auf Leihbasis bei Bundesliga-Konkurrent Schalke 04.

Bruno Labbadia: "Mannschaft hat alles probiert" Vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Berlin bei Hertha BSC sprach Thorsten Iffland mit Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia über die Situation nach zuletzt zwei Niederlagen.







