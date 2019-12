Stand: 20.12.2019 13:59 Uhr

VfL Wolfsburg bei den Bayern ohne Weghorst und Ginczek?

Als wäre es nicht schon schwer genug, beim FC Bayern München zu bestehen: Ausgerechnet vor dem Bundesliga-Gastspiel beim Rekordmeister droht dem VfL Wolfsburg am Sonnabend (15.30 Uhr/NDR Livecenter) der Ausfall seiner beiden Mittelstürmer. Neben Wout Weghorst, der laut Trainer Oliver Glasner Fieber hat, schlägt sich sein Vertreter Daniel Ginczek mit "Halsschmerzen" herum. "Ein Einsatz wird sich voraussichtlich erst kurzfristig entscheiden", sagte der österreichische Coach, der im nach wie vor angeschlagenen Admir Mehmedi auf eine weitere Offensivkraft verzichten muss.

Wolfsburg mit defensivem Prunkstück

Besonders der Ausfall Weghorsts würde die Niedersachsen hart treffen. Der Niederländer hat in dieser Saison bereits sieben Tore erzielt. Bei insgesamt lediglich 18 Treffern des VfL eine beachtliche Quote (fast 40 Prozent). Die zweitbesten Schützen im Team sind Maximilian Arnold und Josip Brekalo mit je zwei erfolgreichen Abschlüssen. Nur die Düsseldorfer haben weniger Tore geschossen als Wolfsburg.

Da heißt es, sich etwas einfallen zu lassen. "Wir haben genügend Optionen", betonte Glasner jedenfalls und nannte neben Brekalo auch Joao Victor und Felix Klaus.

Dass die Grün-Weißen vor dem letzten Hinrundenspieltag trotz des lauen Lüftchens in der Offensive gut im Rennen um die Euorpapokalplätze liegen, haben sie ihrer überragenden Defensivarbeit zu verdanken. 16 Gegentreffer sind absoluter Liga-Bestwert. Vorne pfui, hinten hui. Und so hofft Glasner auch, dass seine Mannschaft etwas Zählbares aus München mit nach Hause nimmt. Aber: In bisher 22 Auftritten gab es lediglich zwei Punkte. "Vielleicht ist das auch eine kleine Extra-Motivation für die Spieler, auch wenn sie sie eigentlich nicht benötigen", meinte der 45-Jährige.

