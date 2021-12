Wolfsburg nach Bayern-Pleite - Kohfeldt: "Werden anderen VfL sehen" Stand: 18.12.2021 11:35 Uhr Sieben Pflichtspielniederlagen in Folge, nur 20 Punkte nach der Bundesliga-Hinrunde, Tabellenplatz zwölf: Der VfL Wolfsburg befindet sich im freien Fall. Da kommt die kurze Winterpause zur rechten Zeit. Danach will Neu-Coach Florian Kohfeldt andere "Wölfe" präsentieren.

von Matthias Heidrich

"Wir werden einen anderen VfL Wolfsburg sehen, da bin ich ganz sicher", sagte der VfL-Trainer nach der 0:4-Pleite bei Herbstmeister Bayern München. Gegen den Rekordmeister, der dem nächsten Ligatitel unaufhaltsam entgegeneilt, waren die Niedersachsen am Freitagabend chancenlos. "Es war kein katastrophaler Auftritt, aber auch kein guter", erklärte Kohfeldt, der trotz der Pleitenserie die Rückendeckung der Clubführung besitzt.

Alles andere wäre auch ein Eingeständnis des Scheiterns von Sportdirektor Marcel Schäfer und Geschäftsführer Jörg Schmadkte, die den ehemaligen Bremer Coach als Nachfolger für Mark van Bommel verpflichtet haben.

"Wir müssen mit großer Disziplin und großem Engagement die Kehrtwende herbeiführen." VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer

So ging der Blick bei den Wolfsburgern nach der erwartbaren Niederlage bei den übermächtigen Bayern auch schnell voraus. "Wichtig ist, dass wirklich alle im Weihnachtsurlaub gedanklich abschalten, um dann wieder mit voller Energie beim Trainingsauftakt zu erscheinen", sagte Schäfer. "Denn wir haben viel Arbeit vor uns."

Am 29. Dezember bittet Kohfeldt seine "Wölfe" wieder zum Training. Am 9. Januar (17.30 Uhr) geht es für die Niedersachsen in der Liga mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum weiter. Ein Sieg beim Aufsteiger ist für Wolfsburg eigentlich Pflicht, so viel steht jetzt schon fest.

Kohfeldt: "Kommen aus dieser schwierigen Phase heraus"

"Ich bin überzeugt, dass wir aus dieser schwierigen Phase rauskommen", betonte Kohfeldt. 20 Punkte nach der ersten Halbserie sei "nicht unser Anspruch. Aber es ist nicht so, dass wir abgeschlagen Letzter sind." Um die Wende herbeizuführen, sieht der 43-Jährige einige Ansatzpunkte. "Themen werden sein: Offensivspiel, Staffelung, wann gehen wir in die Tiefe, wann halten wir den Ball, gemeinsames Verteidigen, Verteidigen in der Box", sagte er über die Winter-Vorbereitung. Außerdem will er seinen Spielern ein klareres Konzept vermitteln.

"Diese Mannschaft braucht Anker, Leitplanken. Sie muss in kritischen Momenten wissen, wofür wir stehen." Trainer Florian Kohfeldt

Fluch und Segen zugleich: Dafür hat Kohfeldt nach dem Aus auf internationaler Bühne im neuen Jahr mehr Zeit auf dem Trainingsplatz als zuvor mit etlichen englischen Wochen. Ob der VfL-Coach dann auch neuen Spielern seine Leitplanken vermitteln darf? Möglich. "Wir machen uns immer Gedanken, Kaderplanung ist ein ständiger Prozess", sagte Schäfer, der allerdings hinterherschob: "Wir sind dafür bekannt, dass wir keinen falschen Aktionismus betreiben."

